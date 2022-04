Viih Tube e demais amigos de Rodrigo Mussi acompanham ex-BBB no hospital após acidente

Após o anúncio do acidente que o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu durante a madrugada desta quinta-feira (31), Viih Tube e outros amigos do empresário se dirigiram para o hospital onde ele está internado em São Paulo para prestar apoio. A youtuber e o paulistano foram vistos aos beijos no Festival Lollapalooza.

Viih Tube acompanha de perto o estado de saúde do empresário. “Estou no hospital”, declarou ao ser procurada pelo Gshow.

“Realmente é verdade, ele sofreu mesmo o acidente. Foi ontem de madrugada em São Paulo, mas a gente não tem muitas notícias porque ele está em São Paulo e o acidente foi lá. Está difícil pegar informação, porque desde o acidente ele está sem celular”, afirmou Angelo Soleo, amigo do ex-brother.

O ex-BBB Rodrigo Mussi se envolveu em um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (31). O acidente aconteceu após um carro por aplicativo bater em um caminhão carregado com soja na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-Brother estava sem cinto e foi arremessado para fora do carro.

