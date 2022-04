Viih Tube volta a falar sobre romance com Rodrigo Mussi: ‘não é só uma ficada’

Enquanto prestigiava os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro na madrugada do sábado, Viih Tube falou sobre o relacionamento com Rodrigo Mussi. A jovem revelou que o considera muito mais do que um ficante. Vale lembrar que o ex-BBB está internado após sofrer um grave acidente de carro em São Paulo.

“É a família que responde por ele. É um direito dele. Como amiga, eu estou muito feliz de ver ele evoluindo de perto. É um milagre. Eu contei para ele que o São Paulo perdeu. Ele ficou chateado. Ele tem momentos lúcidos e outros que se perde, pela sedação mesmo. Os médicos ainda vem como algo normal”, disse Viih à QUEM.

“A nossa amizade é muito maior que é uma ficadinha. É uma emoção estar ali com ele, ajudando. Foi um milagre. O máximo que eu puder fazer… Não vou parar até ele ver ele liberado”, completou.

