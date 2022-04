‘Viiixe’: Wet recebe festival de piseiro com diversas atrações nacionais; veja quais

Foto: divulgação

No dia 28 de maio, Salvador vai receber o ‘Viixe! Forró e Piseiro’, o primeiro festival de forró e piseiro do Brasil, no WET na Av. Luís Viana Filho. Ingressos custam entre R$70 e R$ 250 e podem ser comprados neste link.

O evento é o primeiro festival de forró e piseiro do Brasil, trazendo grandes nomes do gênero como Xand Avião, João Gomes, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes, Nattan e Tarcísio do Acordeon.

O público vai ter uma grande estrutura com ambientes temáticos, inúmeras ativações, e bares com diversas opções de comidas e bebidas típicas.

