VINCI Energies divulga vagas de emprego; veja os cargos

A VINCI Energies, destaque global no setor de energia e serviços de T.I, está com novas vagas de emprego. A empresa está com oportunidades para diversos profissionais em busca de emprego. Confira a lista completa de vagas em aberto!

VINCI Energies liberou novas vagas de emprego

Sendo uma multinacional, a VINCI Energies atua no setor energético e tecnologia. A empresa busca inovar na transição energética, fortalecendo seus princípios éticos com base na cultura ambiental e de segurança.

Com isso, a VINCI abriu novas vagas de emprego, para profissionais de diferentes níveis. As oportunidades são para Contagem, Cubatão e Minas Gerais. Os destaques da empresa são os benefícios que incluem salas de jogos e plano de aquisição de ações.

Confira o quadro de vagas de emprego:

Assistente em Gerenciamento de Projetos (Contagem);

Engenheiro Mecânico (Cubatão);

Coordenador de Engenharia (Contagem);

Projetista de Instrumentação (Cubatão);

Assistente em Controle de Qualidade (Contagem);

Gerente em Projetos (Contagem);

Analista de Recursos Humanos Generalista Júnior (Minas Gerais);

Técnico em Automação e Controle (Cubatão);

Analista Pleno em Recrutamento e Seleção (Minas Gerais);

Projetista Civil (Cubatão);

Técnico em Enfermagem do Trabalho (Contagem);

Projetista de Tubulação (Cubatão).

Como se candidatar

Para se candidatar a um cargo na VINCI Energies, basta acessar o site de inscrição para candidatura. No site, o profissional encontra informações como os requisitos exigidos para o cargo, benefícios e mais detalhes.

