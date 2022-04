Virgínia e Zé Felipe são barrados em restaurante nos EUA por motivo inusitado; saiba qual

Foto: Reprodução/Instagram

Em viagem pelos Estados Unidos, Virgínia e Zé Felipe passaram por um perrengue ao tentarem entrar em um restaurante de luxo. O casal foi barrado na entrada do estabelecimento e não puderam desfrutar do atrativo.

Para a coluna de Leo Dias, do “Metrópoles”, a influenciadora revelou que a motivação para impedir o casal de entrar no restaurante foi a vestimenta, ambos estavam vestindo moletom, o que é proibido no local que exige um look mais formal.

Apesar do perrengue, os dois conversaram com o gerente e conseguiram ter acesso ao restaurante: “Ninguém avisou a gente que tinha traje especial, aí fomos de moletom, mas depois conseguimos entrar”.

