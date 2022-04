Virou promessa: entenda por que Eslovênia foi eliminada do BBB 22

O sorriso de orelha a orelha e a espontaneidade nas frases ditas nas filmagens de apresentação fizeram com que Eslovênia Marques conquistasse de primeira a simpatia dos telespectadores do BBB 22. No entanto, em questão de dias, a modelo foi cancelada e se tornou alvo de comentários negativos nas redes sociais.

Foto: reprodução



Tempo para recuperar essa imagem ela teve de sobra. Foram mais de dois meses sem nunca ter encarado um paredão. Mas, a jovem, que chegou a ser comparada a uma nova “Juliette”, não se esforçou para mudar comportamentos que inclusive foram apontados por Tadeu Schmidt. E não foi por acaso que a estudante de marketing foi eliminada com 80% dos votos em um paredão contra Douglas e Paulo André.

Entenda mais sobre os motivos que fizeram Eslovênia ser eliminada do BBB abaixo.

1. Estava escrito na testa: os constantes erros ao usar o pronome para se referir a Linn da Quebrada

É “ela”. Para evitar que as pessoas a chamassem com o pronome incorreto, Linn da Quebra tem tatuado na testa a maneira como deve ser chamada. Mas Eslovênia demorou para entender isso. A modelo errou diversas vezes e se referiu à cantora no masculino, que chegou a repreendê-la, afirmando que ela poderia ficar errando sempre.

A estudante chegou inclusive a receber indiretas de Tadeu Schmidt com relação ao mesmo assunto. Atualmente, Eslô e Lina são bastante próximas na casa, mas o público não esqueceu as falhas da paraibana e ela segue apontada como transfóbica.



2. Pecou no exagero: atitudes inconvenientes nas festas



Eslovênia nunca negou que era fã de uma cachaça. E não há nada de errado nisso. O problema é que a Miss Pernambuco desconhecia limites e acabava tendo atitudes que prejudicavam a casa inteira. Em uma certa festa, ela quebrou uma câmera avaliada em R$ 300 mil. Além de um esporro da produção, a nordestina fez com que cada participante perdesse 100 estalecas.

3. Mexeu com a pessoa errada: mais uma do Lollipop

Mais uma semana no BBB 22, mais uma pessoa do quarto Lollipop eliminada. Já não é segredo nem para o elenco que o os integrantes do cômodo não foram bem aceitos pelo público. Dentre os principais motivos, está a rivalidade contra Arthur Aguiar, o grande favorito ao prêmio na edição.

A própria Eslovênia estava descrente quanto ao paredão, pois via toda semana alguém próximo a ela ser eliminado no reality inclusive o affair, Lucas Bissoli, que sequer fazia parte do cômodo.

4. Rivalidade com Natália: o público tem boa memória

Eslovênia e Natália proporcionaram brigas memoráveis nas primeiras semanas de BBB 22. Em um jogo da discórdia, a modelo chegou a desejar a eliminação da designer de unhas e já quis vencer a liderança somente para colocar a mineira no paredão.

O público escolheu ficar ao lado de Natália e apontou comportamentos racistas por parte de Eslovênia. As duas atualmente possuem uma convivência tranquila, mas o público não esqueceu das atitudes passadas da estudante e essa rivalidade pode ter sido um dos motivos da eliminação dela.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.