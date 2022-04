Vitória enfrenta Remo na primeira rodada da Série C, que estreia novo formato

Foto: Divulgação O Vitória começa a campanha em busca do retorno da segunda divisão neste sábado (9), às 17h, contra o Remo, no Baenão, em Belém. A Série C estreia um novo formato em 2022, com 20 clubes e previsão de encerramento em outubro.

O Leão estreia sob desconfiança e também com um novo comandante. Apesar de estrear na temporada, Geninho é um velho conhecido do torcedor do Vitória. Desde que chegou ao clube, ele teve três semanas de preparação para a estreia na Série C.

Geninho ainda não explicitou qual será a sua equipe titular para a estreia. De acordo com a assessoria do Vitória, o técnico rubro-negro viaja sem definição da equipe e leva 20 jogadores para a primeira partida da Série C.

O técnico, no entanto, tem desfalques certos. O lateral Lazaroni ainda não tem condições de jogo, assim como Gabriel Santiago. Com dores na lombar, Jadson também foi vetado pelo departamento médico.

Novo formato

A Série C terá turno único, onde todos os times se enfrentam e os oito primeiros garantem vaga na segunda fase. Os dez melhores ranqueados do torneio jogarão dez partidas em casa e nove fora, enquanto o restante fará dez partidas como visitante e nove como mandante.