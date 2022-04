Viva Moraes Moreira, a figura que moldou o Carnaval de Salvador

Moraes Moreira no palco que melhor lhe cabia: o trio elétrico (Foto: Amanda Oliveira/GOVBA)



Uma das maiores alegrias que a profissão de jornalista me deu foi ter conhecido, mesmo que rapidamente, o cantor e o compositor Moraes Moreira. Foi um encontro rápido, no camarim montado para o seu show no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), apenas para passar a agenda de entrevistas antes da apresentação. Rápido, mas marcante. Ele demonstrava estar um tanto quanto contrariado com a necessidade de receber aqueles jornalistas, falou burocraticamente com as equipes de reportagem e subiu no palco para cantar.

Aprendi a admirar Moraes ainda criança, ouvindo os discos de meus pais em casa. Depois, fiz parte da geração de jovens dos anos 2010 que redescobriu os ‘Novos Baianos’ e deu novo fôlego para a carreira do grupo, que não se reunia desde meados da década de 1990. Também estive entre os foliões que foram atrás do trio de Moraes nos seus últimos carnavais. Nesta quarta, 13 de abril, completamos 2 anos sem ele. O artista morreu no Rio de Janeiro após sofrer um infarto agudo no miocárdio. Até mesmo sem contar os hits que ele emplacou na carreira, a lista de feitos de Moraes é extensa e o torna um dos principais nomes da música popular brasileira: