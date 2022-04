Vivara recebe inscrições para programa de estágio

A Vivara, considerada a maior rede de joalherias do Brasil, recebe inscrições para seu programa de estágio recém-lançado. Segundo a empresa, que visa atrair as melhores pessoas do mercado e desenvolvê-las por meio de uma experiência de crescimento completa, os contratados encontrarão um ambiente dinâmico, diverso, repleto de desafios e com muitas oportunidades de crescimento.

Esta é a primeira edição do programa e os novos talentos devem ser alocados nas áreas Comercial, Fábrica, Gente e Gestão, Marketing, Planejamento Estratégico e Produto. A iniciativa é voltada para todas as pessoas que estejam matriculadas em um curso do ensino superior, com previsão de conclusão de curso entre julho de 2023 e julho de 2024, com disponibilidade para estagiar 30 horas por semana nas unidades de Manaus (AM) e São Paulo (SP).

São elegíveis alunos dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências de Dados, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharias, Estatística, Gestão Comercial, Logística, Marketing e Sistemas de Informação.

Além da capacitação técnica, os candidatos devem ter sentimento de dono, entender a importância de fascinar o cliente, criatividade e resiliência, valores que fazem parte, também, do DNA da companhia.

Como se candidatar

Os interessados em participar do primeiro programa de estagio da companhia deverão se inscrever no endereço https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/vivara/.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem Inscrições, Testes Online, Entrevistas com a Companhia de Estágios e Painel de Negócios. A fase de admissões está prevista para acontecer em julho, quando os estagiários selecionados iniciarão a sua trajetória na empresa.