Viviane Araújo anuncia sexo do primeiro filho

Foto: Reprodução / Instagram

Viviane Araújo está grávida de um menino, que se chamará Joaquim. O sexo do bebê, fruto do casamento com Guilherme Militão, foi descoberto neste domingo (10), durante chá revelação. O anúncio foi feito no Instagram.

Alguns convidados do chá publicaram na rede social o momento da revelação. Cacau Potássio foi uma delas. “Que alegria, minha amiga! Deus abençoe muito vocês. Obrigada por me permitir fazer parte da vida de vocês, agora eu não largo nunca mais! Eu amo você, Viviane! A fiscalização vai dobrar! Menino! Vem com tudo, Joaquim!”, escreveu a atriz.

atriz e rainha de bateria do Salgueiro, tem 47 anos e já estava na pré-menopausa quando decidiu iniciar o sonho de ser mãe. Em entrevista ao Fantástico, ela contou que se submeteu um procedimento de fertilização. A gravidez só foi efetivada na segunda tentativa.

