Viviane Araújo se emociona ao ouvir coração de seu 1º bebê: ‘Bateria de escola de samba’

Foto: Reprodução | Instagram Viviane Araújo não esconde a emoção de viver cada fase de sua primeira gestação, fruto do relacionamento com Guilherme Militão. Os dois foram, nesta sexta-feira (8), fazer um exame de pré-natal em uma clínica no Rio.

Vivi mostrou o momento e encantou ao ouvir os batimentos do coração do bebê que espera. Ao escutar os sons, logo comparou: parecia “uma bateria de escola de samba”.

“Eita! Hoje (sexta-feira) fazendo a ultra e ouvindo essa batida gostosa”, disse ela no momento do exame, compartilhado em sua página.

“Essa bateria de escola de samba. Olha! Que delícia”, acrescentou ainda, sorrindo.

Aos 47 anos, Vivi está no quarto mês de gestação. O sexo do bebê ainda não foi revelado. Mas eles já escolheram os nomes: se for menina, vai se chamar Maria Alice. Se for menino, Joaquim.

Viviane Araújo sempre sonhou em ser mãe. Ela descobriu que estava grávida no fim janeiro, mas esperou chegar ao terceiro mês para contar a novidade. Vivi passou por um tratamento de reprodução assistida para conseguir engravidar do primeiro filho com o marido.