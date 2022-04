VLI abre oportunidades de emprego em quatro estados

Em busca de uma chance para se recolocar ou ingressar no mercado? A VLI anunciou a abertura de oportunidades de emprego em quatro estados brasileiros, como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal, nas áreas de administração, comercial, ferrovia, portos e terminais e secretariado.

Dentre as vagas de trabalho disponíveis, destacam-se as funções de analista administrativo senior (legal operations), lider de propspecção, almoxarife I (exclusiva para mulheres), aprendiz em processos administrativos, mantenedor via permanente I, mantenedora ou mantenedor via permanente I (PCD), mecanico I (vaga exclusiva para mulheres ou PCD), mecanico I, operadora ou oparador manobra (PCD), soldadora I (PCD), estagiário, técnica ou técnico eletromecânico especializado e secretaria de diretoria.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como o salário. É essencial, no entanto, residir no município onde há a vaga ou ter disponibilidade para mudança.

A VLI oferece diversos benefícios aos seus colaboradores, tais como: vale refeição, vale alimentação, vale transporte e/ou fretado, plano de previdência complementar, assistência médica, assistência odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR), acesso ao Gympass, reembolso educacional, Universidade Corporativa, benefício de natal, licença maternidade estendida para mulheres, auxílio creche e/ou auxílio babá, jornada flexível, dress code flexível e acesso a uma ampla rede de descontos.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da VLI para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

Sobre a VLI

A VLI é uma empresa que oferece soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais, com capacidade para atender com cada vez mais eficiência a demanda dos principais players do mercado. A empresa, que conta com mais de 7.500 colaboradores, transporta, atualmente, produtos da agricultura, siderurgia e industrializados por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.