Você está passando por isso?

A ansiedade de demissão tem sido cada vez mais recorrente no dia a dia de milhares de pessoas. Em tempos de crise, a ansiedade que ocorre por conta do medo de ser demitido é uma realidade muito intensa, e que pode ser maléfica para a saúde mental de qualquer indivíduo.

Neste conteúdo, portanto, apresentamos informações importantes sobre o tema. Acompanhe.

O que é a ansiedade de demissão?

A ansiedade de demissão pode ser entendida como uma ansiedade que ocorre por meio do gatilho de ter medo de ser demitido. Ou seja, não é um tipo de ansiedade catalogada na lista de transtornos mentais, mas sim, é entendida como uma crise de ansiedade como tantas outras, embora o gatilho sejam as questões laborais.

A pessoa pode sentir alguns sintomas físicos durante a crise, como por exemplo:

Sudorese.

Taquicardia.

Medo de perder o controle.

Dor de cabeça.

Falta de ar.

Medo de morrer.

Angústia.

Mal-estar geral.

Dificuldade para se concentrar.

Entre outros sintomas.

A seguir, elencamos os sinais e atitudes que podem estar presentes no dia a dia de uma pessoa que tem crises de ansiedade em decorrência do medo de ser demitida.

Quais são os sinais da ansiedade de demissão?

A ansiedade de demissão pode ser mais sutil ou intensa, dependendo do indivíduo e de sua história de vida. Assim, além dos sintomas físicos que elencamos acima, alguns comportamentos e atitudes podem demonstrar o medo de ser demitido. Veja:

1. Tentativa de fazer tudo perfeito

Um indivíduo que costuma ter crises de ansiedade por medo de ser demitido, pode ser extremamente perfeccionista no trabalho. Isso porque ele quer garantir que a sua atividade laboral garanta o melhor resultado possível para a empresa.

Porém, esse tipo de ação pode sobrecarregar o sujeito, prendendo-o em pequenos detalhes que poderiam ser descartados.

2. Medo de receber qualquer tipo de feedback e “medo” do chefe

O medo do feedback também costuma estar presente. Isso porque a pessoa pode crer que o chefe tem considerações ruins para apontar, e que isso poderia resultar em uma demissão mais tarde.

Em paralelo a isso, a ansiedade de demissão também pode fazer com que o sujeito crie uma espécie de medo do chefe, desencadeando crises cada vez mais intensas diante da presença do mesmo.

3. Crises de angústia por medo de perder o sustento

O medo de perder a fonte de sustento é algo que provoca crises de angústia constantes. A pessoa pode até chegar a chorar e a passar mal por conta desse medo. Isso tudo nada mais é do que um forte sinal de que a ansiedade está dominando o emocional, dizendo que um futuro catastrófico está a um passo de acontecer.

4. Sensação de que está sendo analisado o tempo todo

A ansiedade de demissão também pode provocar uma sensação de estar sendo analisado o tempo todo. Isso gera estresse e angústia, uma vez que o indivíduo pode temer cometer, sem querer, qualquer atitude que possa ser vista como “inadequada”.

5. Crises de ansiedade ao pensar no trabalho

Por fim, as crises de ansiedade, mesmo fora do ambiente laboral, podem aparecer quando a pessoa pensa no trabalho e na possibilidade de perdê-lo.

Esse cenário é muito real e pode ser bastante difícil para muita gente. Por isso, buscar ajuda psicológica é tão importante. Cuide-se!