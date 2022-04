Você lembra? Lincoln se apresentou com Ivete Sangalo antes de se lançar como cantor

Foto: Reprodução / Rafa Mattei

A dança sempre fez parte da vida do cantor Lincoln Senna, que neste mês a saída da banda Duas Medidas. Mas antes de iniciar a carreira como vocalista do grupo baiano, o artista subiu ao palco em uma outra função.

Atração do 1º dia de festa do CarnaSal, na quinta-feira (21), Lincoln lembra com orgulho de uma de suas primeiras oportunidades na carreira artística, a participação no corpo de ballet de Ivete Sangalo no Festival de Verão.

O cantor subiu ao palco na turnê de lançamento da música ‘Cadê Dalila?’ e segundo Ivete, a presença do artista no palco tinha sido uma indicação do marido, Daniel Cady.

“Fui lançar Dalila, estava grávida de Marcelo, e pedi a Daniel alguém para me segurar no trono. Ele me apresentou Lincoln, disse que era um amigo da música e ele me segurou na cenografia. Ele rodava em turnê e era disputa para quem ia passar óleo no corpo de Lincoln”, contou a artista no Música Boa Ao Vivo em 2021.

O momento também foi lembrado por ele em suas redes sociais no dia da apresentação no programa do Multishow.

“De manhã eu panfletava numa sinaleira e a noite estava fazendo parte da cena do show do grande nome da música do nosso país. Há 13 anos eu estava panfletando numa sinaleira. Hoje estou com ela, ao lado dela, a convite dela, cantando, escrevendo mais um capítulo de suor, luta e conquista, em rede nacional”.

Para o palco do CarnaSal, o artista promete levar a energia que mostra na avenida e nos shows, em sua nova faceta, a do pagodão. Com DVD recém gravado, o público pode esperar muitas novidades no show do cantor.

Sobre o CarnaSal

Carlinhos Brown se apresenta no primeiro dia de festa ao lado de Parangolé, Saulo, Babado Novo, Lincoln e Jau.

Os ingressos para a festa continuam sendo vendidos no site Bora Tickets e custam R$ 120 no lote promocional.

