Você sabe como resgatar o valor que você ganhou da sua aposta em qualquer concurso de loteria?

Enfim, o tão sonhado desejo de ganhar algum dinheiro em concursos de loterias se tornou realidade. Então, agora basta você resgatar esse dinheiro o quanto antes. Se você quer saber como resgatar o valor que você ganhou da sua aposta em qualquer concurso de loteria, acompanhe agora as nossas dicas e aproveite.

Veja como resgatar o valor que você ganhou da sua aposta em qualquer concurso da loteria

Quer resgatar o valor que você ganhou da sua aposta em qualquer concurso de loteria? Para você conseguir realizar o resgate do valor recebido, você pode fazer através de 2 formas. A primeira, ainda em uma casa lotérica, e a segunda é indo diretamente à Caixa Econômica Federal.

Caso você tenha preferido ir para uma lotérica, você deve estar se perguntando os horários em que ela funciona. Então, ela funciona apenas em horário comercial, de segunda à sexta e aos sábados funciona por meio período. Já a Caixa Econômica Federal fica aberta até o horário que o banco fechar.

Então, supondo que você preferiu ir para a lotérica, saiba que existe um valor máximo de resgate. Você não pode chegar lá e buscar o seu prêmio milionário. Se você possuir o valor máximo de retirada de R$2.000,00, por exemplo, qualquer coisa acima disso, você só poderá ir diretamente no banco da Caixa.

Caso seu valor tenha ultrapassado um pouco o limite ou até demais, você pode remover diretamente no banco da Caixa, como explicado. Entretanto, valores acima de 10 mil reais não podem ser sacados no mesmo dia. Assim, o que impede é o prazo determinado de, no mínimo, 2 dias úteis para o saque.

O que você precisa ter para resgatar seu prêmio da loteria?

Agora que você já ganhou o prêmio, o que você precisa para poder resgatar em qualquer lugar que irá te pagar? Não se preocupe, você não precisa de um monte de coisas para sair de casa e deixar claro para todo mundo que você é o novo ganhador do prêmio do concurso da loteria.

Primeiramente, o que você deve ter em mãos é o comprovante de que você apostou e você foi o ganhador. Dessa forma, eles precisarão avaliar os números sorteados e comparar com os números que estão selecionados no seu bilhete.

Então, se a sua aposta foi online, você provavelmente terá que imprimir o seu comprovante no site da loteria Caixa. Porém, se a aposta foi feita diretamente no bilhete da loteria, você só precisará estar com ele em mãos.

Outra coisa que você deve levar para você resgatar o seu prêmio da loteria é um documento de identificação com foto. Pode ser um RG ou uma carteira de motorista, qualquer documento que você tem é que comprove que é você e que tenha uma foto sua.

É importante também que o seu documento já venha com o seu CPF escrito. Caso contrário, você deve estar com ele em mãos também. Isso servirá para eles verem que, de fato, é você.

Pode parecer um pouco chatinho e enjoativo ter que ficar comprovando através de documentos quem é você. Entretanto, isso é extremamente necessário por se tratar de um prêmio lotérico que qualquer um pode ganhar e que também pode acontecer qualquer tipo de fraude.

Certamente você não gostará de ter o seu prêmio roubado. Por isso que eles exigem a identificação. Então, se a sua documentação está certinha, não tem com o que se preocupar, e você poderá usufruir do seu dinheiro.

Mas lembre-se que existem prazos para você poder tirar o seu dinheiro. Caso você ultrapasse o prazo, certamente o prêmio irá acumular e você perderá o direito de recebê-lo.

Se interessou e quer apostar também? Veja como é fácil

Qualquer tipo de jogo de apostas exige que você marque uma quantidade de números em um bilhete. Então você deve acertar pelo menos uma quantidade dos números sorteados para ganhar uma quantia em dinheiro. Simples, não acha?

Apesar de você estar competindo contra diversas pessoas de todos os lugares do país, é possível que você tenha uma probabilidade de ganhar o prêmio desejado. Tudo dependerá da sua própria sorte.

Então, se você deseja ter a oportunidade de ganhar prêmios de valores altos e até milionários, você deve pegar um bilhete de sorte e marcar os números que quiser. Depois é só aguardar o resultado enquanto torce para que a sorte esteja ao seu favor.