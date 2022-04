‘Vocês sofreram mais do que eu’, dispara Maria sobre expulsão do ‘BBB 22’

Foto: Reprodução/TV Globo



A ex-BBB Maria parece não ter ficado muito abalada após ser expulsa do “BBB 22”. Através de seu perfil do Instagram, a atriz respondeu perguntas dos fãs e garantiu não ter se arrependido de entrar no reality, além de revelar como reagiu ao saber de sua saída.

“Sinceramente? Acho que vocês sofreram mais do que eu. Não fiquei cinco minutos preocupada. Depois que conversaram comigo, fui embora direto para minha casa ver meus amigos. Achei uma saída muito boa”, disse.

A cantora ainda revelou torcer para que Jessilane leve o prêmio na final do ‘BBB’: “Torço para Jessi por ela ser uma das únicas que vive intensamente a oportunidade de estar naquela casa. Vive cada ação, cada prova, cada festa, cada paredão e participa das dinâmicas sem se vitimizar. Ela é gigante e merecedora do prêmio”.

