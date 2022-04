O preço do petróleo é volátil, conforme definição oficial do Banco Central do Brasil (BCB). Recentemente, a volatilidade do preço do petróleo em reais tem sido maior que a usual, ainda que o patamar seja substancialmente inferior ao observado em momentos de maior estresse no mercado.

Volatilidade e mensuração de riscos para a inflação

A volatilidade era 40% nas semanas que antecederam a guerra na Ucrânia – valor já superior à média de aproximadamente 30% desde 2006 – e passou para 50%, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

É possível calcular intervalos de probabilidade para a inflação que decorrem da volatilidade do petróleo em reais, usando como parâmetros a volatilidade e os graus de repasse discutidos anteriormente.

O preço do etanol foi considerado endógeno na análise do Banco Central

Conforme informações do Banco Central do Brasil (BCB), mesmo considerando um intervalo com massa de probabilidade reduzida, de apenas 50%, espera-se que o preço do petróleo possa variar entre -24% e +31% em um ano.

Considerando esse intervalo e a hipótese de que o preço do etanol é endógeno, a incerteza em torno de um cenário projetado para a variação de preços administrados seria de -3,8 p.p. a +4,9 p.p.; para o IPCA a incerteza equivalente seria de -1,0 p.p. a +1,3 p.p.

O IPCA em um intervalo de previsão mais amplo

Assim sendo, considerando intervalo de previsão mais amplo, com massa de probabilidade de 95%, o intervalo em torno de um cenário central para o IPCA iria de -2,1 p.p. a +4,0 p.p.

A volatilidade do petróleo em reais e volatilidade do petróleo em dólar

O Banco Central do Brasil (BCB) combina a volatilidade do petróleo em dólar com a volatilidade do câmbio. Como os ativos apresentam correlação negativa moderada (próxima a -0,5), a volatilidade do petróleo em reais mostra patamar semelhante à da volatilidade do petróleo em dólar, informa a instituição.

A análise considerou o valor observado antes do início da guerra na Ucrânia

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que para esta análise foi utilizado o valor de 40% para a volatilidade, que é próximo ao valor observado antes do início da guerra na Ucrânia. A ausência de simetria se deve ao fato de que a variação medida em diferença logarítmica foi transformada em variação percentual.

O cenário econômico atual

