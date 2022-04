Wanessa Camargo revela que voltou a ter crises de pânico: ‘Meu corpo entrava em choque’

Há cerca de 15 anos, já famosa, Wanessa sofreu de crises de pânico. Segundo a cantora, de 39 anos, ela voltou a apresentar o quadro posteriormente. Isso, segundo ela, devido a uma série de fatores, como a pandemia, em 2020; a morte do avô, Francisco, pai de Zezé, no fim do mesmo ano; além de um aborto, que teve no início de 2021.