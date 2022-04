Web aponta indireta de Anitta após elogio de Ludmilla: ‘Deus me proteja’

Fotos: Reprodução/Instagram



Uma verdadeira torta de climão saiu do forno na noite deste sábado (16). Após Ludmilla comemorar a performance de Anitta no festival Coachella, internautas apontaram que a cantora publicou uma indireta para a esposa de Brunna Gonçalves.

“Muito fo** ver nossa música ganhando o mundão”, iniciou. “Viva o funk por**”, completou Ludmilla através de seu perfil no Twitter ao repostar a performance de “Onda Diferente”, música das duas.

Horas depois, Anitta apareceu em seu perfil do Twitter e fez uma publicação inusitada. “Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me imunize do seu veneno. Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de você. Rita Lee genia demais amo essa música”, escreveu.

Rapidamente, os seguidores disseram se tratar de uma indireta para Ludmilla. “É pra Ludmilla que depois de anos vem falar ‘nossa música’ só porque Anitta cantou no Coachella”, escreveu uma conta.

Outro seguidor perguntou diretamente para quem seria e a ‘poderosa’ respondeu. “Essa foi pra quem? Tem muitos alvos hoje”, questionou. “Foi pra Deus me livrar do olho gordo pois tem muito no mundo”, respondeu a cantora.

Deus me proteja da sua inveja

Deus me defenda da sua macumba

Deus me imunize do seu veneno

Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de você Rita Lee genia demais amo essa música pic.twitter.com/V7z76CsNYx — Anitta (@Anitta) April 16, 2022 Foi pra Deus me livrar do olho gordo pois tem muito no mundo — Anitta (@Anitta) April 16, 2022

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias