Wesley Safadão entrega romance entre Gkay e Gustavo Mioto: ‘Adianta segredo não’

Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão demonstrou que não é a melhor pessoa para guardar segredos e acabou revelando mais do que deveria nas redes sociais. Através de seu perfil no Instagram, o cantor confirmou um romance entre Gkay e Gustavo Mioto.

“Por essa nem Léo Dias esperava. Presença dos casais no Espaço das Américas quarta para curtir o TBT do Safadão”, escreveu ao publicar uma fonte com Deolane e Antonio Mandarrari, que estão namorando, além de Gkay e Gustavo Mioto.