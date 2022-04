WhatsApp fica fora do ar no início da noite desta quinta

Por conta disso, a ferramenta deixou de funcionar nos celulares de diversos brasileiros. A versão web, entretanto, continuou funcionando.

No início da noite desta quinta-feira (28) o aplicativo Whatsapp passou por instabilidades e ficou fora do ar. Por conta disso, a ferramenta deixou de funcionar nos celulares de diversos brasileiros. A versão web, entretanto, continuou funcionando.

O assunto foi muito comentado nas redes sociais. Por volta das 18 horas desta quinta, a queda provisória era o mais comentado do Twitter no Brasil, com quase 350 mil tweets.

O site especializado Downdetector registrou 3.398 reclamações no fim da tarde, por volta das 18h00. No entanto, antes disso, por volta das 17h20, os primeiros sinais da instabilidade já foram detectados.