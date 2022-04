WhatsApp lança ferramenta que agregra grupos em um espaço compartilhado

Foto: reprodução Pexels

O aplicativo WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (14) uma nova função que permite unir diferentes grupos em um espaço compartilhado, facilitando assim o envio de mensagens e compartilhamentos diretos para mais pessoas ao mesmo tempo.

Nomeada de “WhatsApp Comunidades”, a ferramenta já está sendo testada mundialmente, mas só chegará ao Brasil após as eleições de 2022. A medida acontece como tentativa de combate ao crescimento do compartilhamento de FakeNews durante as eleições.

De acordo com o aplicativo, em entrevista ao G1, o foco da nova ferramenta é atender aqueles que tenham pequenos grupos com interesses em comum. Os administradores poderão controlar e enviar avisos aos participantes das comunidades, e só a partir deles fica definido quem pode ser adicionado.

A partir do lançamento das comunidades o WhatsApp vai limitar o encaminhamento de mensagens, sendo assim, aquelas que já foram encaminhadas só poderão ser repassadas para um grupo de cada vez.

Os usuários brasileiros poderão esperar ainda mais novidades chegando nas próximas semanas como as reações às mensagens, assim como já acontece no Instagram.

