WhatsApp: Mensagens programadas para serem excluídas poderão ser mantidas

O WhatsApp está testando novos recursos para serem implementados na plataforma estável. Dentre as novidades, está a opção que permite ao usuário salvar uma mensagem que está programada para ser apagada automaticamente.

Todavia, o procedimento contrário também será válido. Um membro do grupo poderá desfazer a ação, bastando apagar a mensagem para todos. O novo recurso foi revelado na versão beta do aplicativo do WhatsApp para iOS e Android.

Vale ressaltar que atualmente o mensageiro permite ativar a opção de apagar mensagens automaticamente em um prazo de 24 horas, 7 dias ou 90 dias, tanto em chats privados como em grupos.

No entanto, sobre a nova funcionalidade, não se sabe se as mensagens temporárias serão habilitadas somente por administradores no caso de um grupo, não sendo possível que outro integrante reverta a operação.

Todavia, segundo a revelação do recurso, ao clicar na mensagem que deseja manter, o WhatsApp envia o seguinte informativo: “Essa mensagem não vai desaparecer desse chat. Qualquer um pode reverter o salvamento”.

Por outro lado, ao tentar reverter a ação, o mensageiro avisa: “Essa mensagem teria desaparecido. Não a manter vai apagá-la para todos”. Contudo, é importante frisar que as informações foram divulgadas pelo site especializado WABetaInfo.

Novidade no recurso de reagir a mensagens

O mensageiro lançou recentemente um recurso que permite os usuários reagir a mensagens. A novidade foi divulgada ainda em janeiro deste ano, todavia, parece que a empresa já quer melhorar a ferramenta.

Segundo o site especializado WABetaInfo, existe uma nova atualização (2.22.10.9) do aplicativo pelo Google Play Beta Program que libera mais reações/emojis aos usuários.

Atualmente, é possível utilizar emojis com sinal de positivo, coração, chorando de rir, assustado, derramando uma lágrima e as palmas das mãos juntas para reagir a mensagens. As novas opções de reações devem ser liberadas aos testadores do mensageiro em breve.

A nova versão possui um botão de “+” que permite incluir ou selecionar qualquer emoji disponível no teclado. Neste sentido, como de costume, é provável que os emojis mais usados fiquem entre as primeiras opções.