WhatsApp: Nova função deve ocultar o visto por último para contatos específicos

Usuários do WhatsApp contarão com mais um recurso de privacidade. A empresa está trabalhando na opção de ocultar o “visto por último” de contatos específicos há alguns meses. A funcionalidade já está disponível para testes no WhatsApp Beta para Android e iOS.

As informações foram divulgadas pelo portal especializado WABetaInfo. Segundo ele, esses testes são últimos antes de o recurso de privacidade ser disponibilizado para o público geral.

Para os que desejam usar a opção na versão beta, nas configurações do “Visto por último”, o usuário deve escolher selecionar a aba “Meus contatos exceto…”. Na sequência, é preciso indicar quais contatos não poderão saber a última vez que você entrou no aplicativo.

“Se você não compartilhar o seu visto por último, você não poderá visualizar o visto por último de outras pessoas”, explica a empresa.

Portanto, a nova configuração é de mão dupla, o contato que você não permitir visualizar o seu visto por último também não terá a mesma informação disponível para você. Contudo, ainda há previsão para o lançamento da funcionalidade para o público estável.

Confira os 41 modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp em abril

Atualmente, em uma era super tecnológica, ficar sem um meio para se comunicar pode ser bem difícil. No entanto, isso é o que vai acontecer com milhares de brasileiros caso não troquem os seus celulares.

A Meta anunciou recentemente que a partir do dia 30 de abril alguns modelos de celular deixarão de operar o WhatsApp. Isso porque, devido a uma atualização do aplicativo alguns sistemas operacionais não serão mais compatíveis.

Confira a seguir os sistemas operacionais Android que não receberão mais suporte do WhatsApp:

Android 1.0;

Android 2.0;

Android 3.0;

Android 4.0.

Sendo assim, todos os dispositivos móveis que possuem um dos sistemas citados acima deixarão de operar o WhatsApp a partir de 30 de abril de 2022. Confira a lista dos modelos dos celulares a seguir:

Apple iPhone 6S;

Apple iPhone 6S Plus;

Apple iPhone SE;

Archos 53 Platinum;

Caterpillar Cat B15;

Faea F1;

HTC Desire 500;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

Lenovo A820;

LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L5 II Dual;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus L7 II Dual;

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Xcover 2;

Sony Xperia M;

THL W8;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

ZTE Grand Memo;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grand X Quad v987;

ZTE V956 – UMi X2.

Posto isto, os proprietários desses aparelhos precisarão trocar de celular para conseguir continuar usando o WhatsApp. Caso exista a possibilidade, é possível atualizar o sistema operacional instalando a versão do Android 11 Go edition.