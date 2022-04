Whatsapp quer copiar Instagram liberando nova função no celular

Que o WhatsApp é o maior aplicativo de mensagens do país isso não é novidade. No entanto, embora a plataforma seja muito utilizada, deixa a desejar quando o assunto é emoji. Nos últimos meses muitas notícias relacionadas a possibilidade de reagir a mensagens estão circulando nos meios digitais.

Assim, conforme o site especializado WABetaInfo, o mensageiro liberará o novo recurso em breve. Foi encontrada na versão 2.22.9.4 do WhatsApp beta, a opção de inserir um emoji para reagir a uma mensagem. Na prática, ao pressionar por alguns segundos uma mensagem o aplicativo sugere reações.

Whatsapp quer copiar Instagram

Segundo o portal, enquanto testava a funcionalidade apenas 6 emojis foram sugeridos: o joinha, o coração, o choro, a risada, o estado de choque e as mãos cruzadas. Em suma, essas reações são bastante compatíveis com a nova funcionalidade, uma vez que são abrangentes, se encaixando na maioria das situações.

No entanto, tudo indica que mais emojis serão adicionados na caixinha de sugestões para reagir a mensagens. Contudo, a novidade ainda não foi divulgada oficialmente, logo, ainda não há uma data definida para ser liberada ao público da versão estável do WhatsApp.

WhatsApp libera uso de dois celulares ao mesmo tempo

O WhatsApp é considerado como a plataforma de mensagens instantâneas mais utilizada no país. Com sua popularidade, o aplicativo se tornou indispensável para o trabalho, conversa com amigos ou família, dentre outras possibilidades que ele traz. Foi anunciado recentemente uma opção que promete facilitar ainda mais a vida de quem o utiliza.

A novidade foi divulgada pelo portal WABetaInfo, especializado em antecipar os recursos do WhatsApp, e deve ser implementada até o final de abril. O mensageiro deve liberar uma ferramenta que permitirá ao usuário acessar a sua conta em mais de um dispositivo móvel ao mesmo tempo. Ou seja, será possível conectar à mesma conta em outro celular.

Atualmente o usuário já consegue abrir a sua conta em mais de três computadores ao mesmo tempo, no entanto, a novidade permitirá o acesso em dois aparelhos smartphones simultaneamente.

Cabe salientar que ainda não há uma data definida para a liberação do novo recurso, uma vez que a nova atualização trará apenas a correção de alguns bugs e melhorias internas. Sendo assim, por um certo momento, apenas os testadores da versão beta do aplicativo poderão utilizar a funcionalidade.