WhatsApp: Usuários podem fazer ligação em grupo com até 32 pessoas

O WhatsApp permite que os usuários façam ligação de voz em um grupo com no máximo 32 integrantes. A novidade faz parte de uma das recentes atualizações do aplicativo para Android e iOS.

Veja como ligar para os seus amigos de grupo de uma só vez a seguir:

Abra o WhatsApp; Entre na conversa de um grupo; Na parte superior esquerda, toque no ícone de um telefone; Selecione os contatos que você deseja adicionar à chamada. Só são possíveis selecionar os contatos salvos na sua agenda; Toque em “Chamada de voz” (ícone de telefone) para iniciar a ligação. Pronto!

Não estou conseguindo fazer uma ligação com até 32 pessoa

A possibilidade foi liberdade neste mês de abril, diante disso, caso não ainda consiga realizar o procedimento, verifique em sua loja de aplicativos se não há uma atualização disponível para o WhatsApp.

É possível que a versão do mensageiro não seja a mais recente. No entanto, caso não consiga atualizar o WhatsApp de primeira, saiba que é permitido realizar ligações de voz com até oito pessoas.

Posso ligar para 32 pessoas pela aba Chamadas?

Sim. O procedimento pode ser realizado através da aba “Chamadas”. Na prática, basta selecionar “Nova chamada” e depois “Nova chamada em grupo”. Para finalizar, indique os contatos que deseja fazer ligação em grupo no WhatsApp.

O WhatsApp mantém a criptografia nas ligações em grupo?

Sim. Como as outras ações realizadas na plataforma de mensagens, as ligações em grupo com mais pessoas também possuem a criptografia de ponta a ponta para proteção dos dados.

WhatsApp testa vários recursos para ocultar informações para alguns contatos

O WhatsApp continua testando novos recursos a fim de promover mais privacidade aos seus usuários. De acordo com o site especializado WABetaInfo, estão sendo testadas as ferramentas de ocultar o “visto por último” e o status “online” para contatos específicos do aplicativo.

Além dessas funcionalidades, o mensageiro pretende realizar algumas mudanças nas configurações de privacidade da biografia dos usuários, onde está o nome, legenda e foto do perfil. Os testes estão sendo realizados na versão beta 22.9.0.70 do mensageiro para Android e iOS.

Novidades no “Visto Por Último”

O “Visto Por Último” mostra o horário do último acesso do usuário no aplicativo. No entanto, em alguns casos, por questões de segurança e privacidade, os usuários preferem ocultar essas informações de todos os seus contatos.

Todavia, a nova ferramenta traz a opção de ocultar está informação para pessoas específicas. Assim, não é necessário impedir a visualização do recurso para todos os contatos no aplicativo.

É importante ressaltar que o “Visto por Último” é diferente do status “Online”. No entanto, ambos estão sendo testados para permitir que o usuário ajuste o compartilhamento em três camadas: “Todos os Meus Contatos”, “Meus contatos, exceto” e “Compartilhar somente com”.