WhatsApp: veja como acessar a conta em dois celulares ao mesmo tempo

O WhatsApp é considerado como a plataforma de mensagens instantâneas mais utilizada no país. Com sua popularidade, o aplicativo se tornou indispensável para o trabalho, conversa com amigos ou família, dentre outras possibilidades que ele traz. Foi anunciado recentemente uma opção que promete facilitar ainda mais a vida de quem o utiliza.

A novidade foi divulgada pelo portal WABetaInfo, especializado em antecipar os recursos do WhatsApp, e deve ser implementada até o final de abril. O mensageiro deve liberar uma ferramenta que permitirá ao usuário acessar a sua conta em mais de um dispositivo móvel ao mesmo tempo. Ou seja, será possível conectar à mesma conta em outro celular.

Atualmente o usuário já consegue abrir a sua conta em mais de três computadores ao mesmo tempo, no entanto, a novidade permitirá o acesso em dois aparelhos smartphones simultaneamente.

Cabe salientar que ainda não há uma data definida para a liberação do novo recurso, uma vez que a nova atualização trará apenas a correção de alguns bugs e melhorias internas. Sendo assim, por um certo momento, apenas os testadores da versão beta do aplicativo poderão utilizar a funcionalidade.

Nova atualização no áudio do WhatsApp é lançada

O site especializado WABetaInfo, encontrou uma novidade que em breve o WhatsApp deve liberar aos seus usuários. Após lançar os novos players nas mensagens de voz em uma atualização beta para versão Web iOS, o mensageiro está habilitando o mesmo recurso para testadores beta no sistema Android.

Como a nova ferramenta, o usuário poderá reproduzir um áudio mesmo estando em uma tela diferente. Ou seja, para ouvir a mensagem de voz bastará apertar o botão player e ir para outras sessões no aplicativo, inclusive outras janelas de conversas.

Até então, se o usuário sair de um bate-papo com áudio em reprodução, a mensagem será parada automaticamente. O procedimento serve para que o cidadão tenha mais controle da reprodução.

Como verificar o acesso ao novo recurso

Para conferir se a novidade já chegou até você, basta abrir uma mensagem de voz no chat do seu aplicativo e depois sair da página. Caso apareça uma nova barra de player, significa que o recurso está ativado.

Vale ressaltar que a funcionalidade não se limita a notas de voz, mas também pode ser aplicada em arquivos de áudio de entrada e saída, que receberam algumas alterações recentemente.