WhatsApp: Veja como desativar o sensor de proximidade do aplicativo

Normalmente, os celulares possuem um sensor de presença ou rosto que permite que a tela do aparelho permaneça acesa. Assim, passados alguns segundos ou minutos sem detectar quaisquer ações, a tela é apagada automaticamente.

A ferramenta também pode ser encontrada na plataforma de mensagens instantâneas, WhatsApp. No entanto, é possível que o recurso atrapalhe o usuário quando quiser reproduzir um áudio ou vídeo mais longo.

Todavia, vale ressaltar que é possível desativar a opção de sensor de proximidade do mensageiro. Veja como a seguir:

No Android

Na aba de aplicativos do aparelho, vá em “Configurações”; Toque na seção de Acessibilidade e depois clique em “TalkBack”; No botão de seleção, toque para desativar o recurso,

No iOS

Na área de Ajustes do seu aparelho; Entre na opção Controle Assistivo; Basta desativar a chave de seleção, caso ela esteja ativada.

Pronto! Agora o seu sensor de presença está desativado e você poderá usar o WhatsApp sem se preocupar que a tela se apague. Todavia, é importante destacar que o recurso pode ser muito útil para economizar bateria do celular.

Aplicativo deixará de funcionar em alguns aparelhos

Alguns celulares estão com os dias contados para deixar de operar o WhatsApp. Milhões de pessoas ficarão sem acesso ao aplicativo definitivamente se não trocarem de aparelho. Acontece que esses celulares ficarão com os sistemas operacionais (Android e iOS) incompatíveis com o mensageiro.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Lista de aparelhos em que o WhatsApp deixará de funcionar em breve

O WhatsApp deixará de funcionar nos aparelhos a partir do dia 30 de abril. No geral, usuários de dispositivos com Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Android Apple Pie, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0, Ice Cream Sandwich 4.0, Banana Bread, Cupcake 1.5 ou Donut 1.6 ficarão sem acesso ao mensageiro.

Confira a seguir a lista com os modelos de celulares em que o mensageiro ficará inoperante:

Apple iPhone 6S;

Apple iPhone 6S Plus;

Apple iPhone SE;

Vale ressaltar que só no Brasil cerca de 120 milhões de pessoas utilizam o WhatsApp. Ou seja, a atualização impactará muitas pessoas.