WhatsApp Web está lento? Veja o motivo

A ferramenta tem sido implementada aos poucos desde o ano passado, mas esse processo tem impactado os demais usuários. Além disso, o WhatsApp informou que está trabalhando em melhorias para a plataforma, a fim de que a experiência volte ao normal.

Usuários do WhatsApp Web estão reclamando da demora no carregamento de mensagens e da instabilidade na pré-visualização de links. Segundo a empresa, os problemas estão relacionados ao recurso em teste que permite a conexão simultânea de uma mesma conta em até quatro dispositivos.

Essa ação fez com que fossem suspensos temporariamente os recursos como “listas de transmissão, envio e recebimento de mensagens para seu próprio número e pacotes de figurinhas sincronizadas do telefone para o dispositivo vinculado”, segundo a empresa.

No mais, de acordo com as informações, novas atualizações chegarão ao mensageiro, envolvidas nos seguintes meios:

Visualização de links no WhatsApp Web;

Web; Visualização de localização em tempo real em dispositivos vinculados (até quatro ao mesmo tempo);

Melhor sincronização de chats excluídos entre dispositivos.

Como funciona o WhatsApp com múltiplos dispositivos?

O usuário pode usar o WhatsApp em até quatro aparelhos de uma só vez, no entanto, só é possível conectar a conta a um celular;

em até quatro aparelhos de uma só vez, no entanto, só é possível conectar a conta a um celular; Ainda será necessário usar um celular para confirmar o número de telefone no WhatsApp e conectar aos outros aparelhos;

Os aparelhos conectados terão a conexão expirada caso não use o WhatsApp no celular por mais de 14 dias.

Vale ressaltar que uma série de recursos do WhatsApp não são compatíveis com a versão para múltiplos aparelhos, como:

Ver localização em tempo real em todos os aparelhos conectados;

Fixar conversas no WhatsApp Web e nas demais versões;

Visualizar ou redefinir convites para grupos no WhatsApp Web. Essa ação só é possível pelo celular;

Enviar mensagens ou fazer chamadas usando seu aparelho conectado para contatos que usam versões muitos antigas do WhatsApp;

Fazer chamadas usando o Portal ou o WhatsApp para computador para aparelhos conectados que não participam da versão beta para múltiplos aparelhos;

Outras contas do WhatsApp no seu Portal só funcionarão se estiverem participando da versão beta para múltiplos aparelhos;

Mudar o nome da empresa ou as etiquetas no WhatsApp Business usando o WhatsApp Web.