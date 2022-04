Whindersson Nunes anuncia turnê internacional de despedida

É real. Whindersson Nunes dará um adeus temporários aos palcos. O cantor anunciou nesta segunda-feira (11) através das redes sociais a turnê do quinto e “último” show, “Isso Não é um Culto”. As apresentações acontecerão no Brasil e na Europa.

“Isso não é um culto, mas você vai sair transformado! Meu quinto, melhor e último show vai estar em turnê mundial. Ainda dá tempo incluir sua cidade pra me despedir de você. A qual cidade eu deveria ir?”, escreveu o artista no instagram.

Após cerca de dez anos de carreira Whindersson Nunes anunciou em dezembro de 2021 que fará uma pausa na agenda de apresentações. “Não me incomodo com a fama porque eu só sou amado pelas pessoas como sou porque elas me conhecem, e eu amo esse amor, mas me afetou em outros níveis e eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar, e entender o que fazer com isso”, declarou na ocasião.

