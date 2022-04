White Martins divulga vagas de emprego; veja as localidades

A White Martins, referência em gases industriais, divulgou novas oportunidades de emprego para unidades de todo o Brasil. A companhia está buscando trabalhadores que atendam aos requisitos das funções em aberto. Veja as localidades e mais informações sobre como participar do processo seletivo.

White Martins divulgou novas oportunidades para o Brasil

Presente em mais de cem países, a White Martins é referência na produção de gases medicinais e industriais em toda a América Latina. Seu portfólio de produtos está entre os mais completos do mercado, atendendo milhões de clientes anualmente.

Em busca de novos funcionários, a companhia está buscando profissionais que tenham todos os mínimos requisitos das funções que estão abertas dentro das unidades. Acompanhe as vagas disponíveis:

Analistas de Contabilidade Júnior – Rio de Janeiro;

Técnico em Instrumentação – Jeceaba;

Estagiários nível Técnico – Rio de Janeiro;

Home Care Gerente em Negócios – Rio de Janeiro;

Especialistas em Remuneração – Rio de Janeiro;

Jovem Aprendiz – Divinópolis;

Estágio em áreas de Manutenção – Belo Horizonte;

Estágio em áreas de Licitações – Rio de Janeiro;

Estágio em áreas de Engenharia – Rio de Janeiro;

Manutenção nível Técnico – Cascavel;

Controladoria cargo para Especialistas – Vinhedo;

Assistente de Administração – Contagem;

Segurança do Trabalho Sênior cargo para técnicos – Belo Horizonte.

Como se candidatar

Para concorrer a uma das funções dentro da empresa White Martins, é necessário atender aos requisitos da vaga desejada e se candidatar clicando no site de participação. Todas as informações e requisitos estão disponíveis no link de cada cargo, dentro da página de participação.

