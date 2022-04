Will Smith é banido do Oscar por 10 anos após tapa em Chris Rock

Will Smith está banido do Oscar por 10 anos! De acordo com informações do Hollywood Reporter, membros da Academia decidiram punir o ator após tapa em Cris Rock. Will perdeu a cabeça durante cerimônia de entrega dos prêmios no dia 27 de março.

Vencedor na categoria de Melhor Ator por “King Richards: Criando Campeãs”, Will está proibido de participar de qualquer outro evento da Academia até 2032, incluindo a cerimônia de premiação.

Vale destacar que ele não perdeu a estatueta que ganhou este ano.

Relembre a polêmica

Chris Rock fez uma piada sobre o visual da esposa de Will, Jada Pinkett-Smith. A atriz está careca por conta da alopecia, uma doença autoimune que causa queda de cabelo.

Após ver que Jada não gostou nada da piada, Will interrompeu o evento, subiu ao palco e deu um verdadeiro tapão no humorista. Reveja o momento abaixo: