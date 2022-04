WK lança a 1ª parte do seu projeto ‘107 BPM’ que conta com feat de Léo Santana; assista

Foto: Divulgação

Desde muito cedo no mundo artístico, Wilsinho Kraychete atualmente conhecido como WK sempre teve a certeza do que queria para sua vida: cantar! O cantor e compositor lançou nesta sexta-feira (22), a música “PT Na Festa”, parceria com o GG da Bahia, Léo Santana.

O primeiro projeto audiovisual do cantor de 19 anos, “107 BPM” ainda traz também um feat com Tayrone. O projeto conta com 5 faixas autorais ao todo e mais algumas regravações exclusivas. “Batom Bombom” e “Bailando” já disponíveis nas plataformas digitais e no Youtube do artista.

“Estou muito feliz e realizado, “107BPM” é a realização de um sonho, é o ponta pé inicial da minha carreira que está sendo muito bem planejada, desenhada e construída com base em objetivos sólidos. Tudo isso que vocês vão ver foi feito com muito carinho cuidado e alegria, tenho certeza de que a galera vai se amarrar e curtir muito.”, disse WK.

