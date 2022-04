World Creativity Day promove painel para debater ‘Culinária Ancestral’

Não há como estar na Bahia sem resgatar suas raízes e falar da sua culinária, com base nisto um dos painéis propostos pela Rede Bahia para o World Creativity Day, maior evento colaborativo de criatividade do mundo, será o “Culinária Ancestral”.

Com mediação de Luana Souza, o painel discutirá a importância de perpetuar e difundir saberes e tradições para a promoção da cultura negra ancestral na Bahia. E contará com a presença de Solange Borges da Culinária de Terreiro, Aline Guedes, que é chef, pesquisadora e ex-Mestre do Sabor, além de Tadeu Nonato, professor e consultor em Gastronomia do Instituto Ori.