World Creativity Festival reúne dezenas de pessoas em Salvador no 2º dia de palestras

O World Creativity Festival (Festival Mundial da Criatividade), realizado pela primeira vez em Salvador neste ano, reuniu dezenas de pessoas na cidade no segundo dia de do evento, nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes e Dia Mundial da Criatividade e Inovação.

A programação do festival começou ainda pela manhã, por volta das 9h, e se estendeu até o final da tarde, com palestras e aulas em dois locais da capital baiana: o Doca1 – Polo de Economia Criativa e o Hub Salvador, ambos localizados no bairro do Comércio.

Entre as atrações do dia, estava o talk “Nova Década do Pagodão”, ocorrido no auditório do Hub Salvador. Participaram do debate a gerente de projetos e cofundadora e a diretora executiva da plataforma Pagode Por Elas (PPE), Beatriz Almeida e Joyce Melo, respectivamente.

“A Pagode por Elas começa como um projeto de conclusão de curso onde precisamos fazer o primeiro artigo científico que pautasse o protagonismo feminino no pagode e virou uma plataforma de conexão, entretenimento e informação sobre as mulheres do pagode baiano. Hoje nossa missão é construir uma nova década do pagode baiano, dessa vez com e para elas”, disse Beatriz Almeida, que teve a fala complementada pela colega.

“Não adianta querer uma nova década sem pensar a estrutura, a base dessa estrutura que é sexista, que é machista. 53 por centro das mulheres nunca receberam os direitos autorais por suas músicas, por exemplo”, completou Joyce Melo.

Ao longo do dia, também no Hub Salvador, ainda teve o painel “Negócios sociais e criativos”, com Paulo Henrique, especialista em negócios sociais e criativos, fundador da primeira Incubadora de Negócios Sociais da Bahia, e Iago Santos, CEO do Traz Favela e mentor do WFBRasil, referência em empreendedorismo na favela; e o talk “Economia criativa na Bahia”, conduzido pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia.

Já na Doca1, teve a masterclass “Gestão de Comunidades”, com o gestor Rodrigo Schmitt; os painéis de debate “Audiovisual: criando novas narrativas” e “Gastronomia ancestral”; a masterclass “Tecnologia para salvar o mundo”, com Anna Luísa Beserra, jovem cientista e empreendedora social, que atua para democratizar o acesso à água e saneamento no mundo através de tecnologias inovadoras e acessíveis; e o talk “Inovação social: diversidade e inclusão”, com Itala Herta, consulta e empreendedora social, fundadora da DIVERSA, plataforma de aprendizagem, investimento e conexão focada em mulheres empreendedoras e intraempreendedoras.

O festival segue nesta sexta-feira (22), no seu terceiro e último dia. Na lista do que deve ser apresentado no Doca 1, destaques para:

a masterclass “Empreendedorismo em comunidades: transformando vida a partir dos propósitos” (9h), com Hizan Silva e Pedro Batalha, criadores da marca de roupas Dendezeiros;

e os painéis “Tecnologia Black” (10h) e “Existe mercado musical independente?” (16h);

Já no Hub Salvador, vale conferir:

o painel “Lideranças femininas nas organizações” (10h)

e a fala magna de encerramento “Criativismo ESG: ativismo criativo por um mundo melhor” (17h), com Alexis Pagliarini, expert em ESG – Environmental, social and corporate governance (governança ambiental, social e corporativa).

Todos os detalhes podem ser acessados no site do evento.

Sobre a data e o evento

O World Creativity Day foi criado depois que a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade e Inovação.

O objetivo do projeto é chamar a atenção sobre a importância dessa prática reconhecida como riqueza das nações no século 21, assim como na solução dos mais diversos problemas.

O World Creativity Day foi criado no Brasil em 2014, ainda antes da data estabelecida pela ONU, numa idealização portanto visionária de Lucas Foster, um dos maiores especialistas brasileiros em economia criativa.

Na mais recente edição, em 2021, 128 cidades de 19 países se envolveram na iniciativa, simultaneamente, através de mais de 1.300 atividades.

Neste ano, novamente, uma vastidão de ações se tem se espalhado pelo mundo, ao mesmo tempo, com uma seleção delas transmitida online e durante a programação soteropolitana.

World Creativity Festival

Quando: 20 a 22 de abril de 2022

Onde: Doca1 – Polo de Economia Criativa e Hub Salvador (Comércio)

Quanto: Gratuito

