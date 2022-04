Xuxa comemora gravidez de gêmeos da filha: ‘Família crescendo duplamente’

O ex-nadador Xuxa apareceu nas redes sociais para comemorar a notícia de que sua filha, Isabella Scherer, está grávida de gêmeos. Através de seu perfil no Instagram, o ex-participante de “A Fazenda” contou revelou estar feliz da vida com a novidade.

“Pensa num avô babão, eu já ia babar em um e agora em dois! O mais legal é que no dia que ela (Isabella) contou que estava grávida, eu e minha namorada, a gente falou assim de brincadeira, ou intuição, ‘pode ser gêmeos’ e não é que são gêmeos?”, iniciou.

“Como eu tô feliz, como eu tô realizado de ver minha filha feliz, família crescendo duplamente, ela super bem casadinha com o Rodrigo, um cara bacana, um bom coração, um amor de pessoa. Só pode dizer que eu vou transbordar ainda mais amor pra esse mundo”, finalizou.

Surpresa



Isabella Scherer, filha do ex-nadador Xuxa, revelou uma nova surpresa sobre sua gravidez anunciada no fim de março. Através de seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou que está grávida de gêmeos.

“MÃE DE GÊMEOS? Sim gente, é real! Presente bom, é presente em dobro, né?! Vou contar nos stories como foi o momento que descobrimos e todos os detalhes! E agora, você acha que são o que? Dois meninos? Um casal? Duas meninas? Façam suas apostas kkkk a gente não sabe ainda também!”, escreveu na legenda da publicação.

