Zitrus abre novas vagas para diversas funções

A Zitrus, desenvolvedora de softwares de gestão para operadoras de planos de saúde, anunciou a abertura de novas vagas de emprego para diversas funções. As oportunidades são para atuação 100% remota ou na modalidade híbrida, com dias em home office e outros na sede da empresa, localizada em Joinville, Santa Catarina.

Há chances para Desenvolvedor Fullstack Pleno, Analista de Infraestrutura Pleno, Agile Coach, Analista de Qualidade de Software Pleno, Desenvolvedor Backend Jr – Java, Desenvolvedor Backend Sênior – JAVA, Desenvolvedor Frontend Jr, Desenvolvedor Frontend Pleno, Desenvolvedor Frontend Sênior, Engenheiro DevOps Sênior, Engenheiro(a) de Dados, Product Designer Sênior, Product Owner Sênior, Service Designer, Desenvolvedor Fullstack Pleno, Design System e OPS SR, Estágio em Product Design, Product Designer Sênior, Analista de Qualidade de Software Pleno, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas todas as vagas são para contratação no regime CLT. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como vale transporte, vale refeição e/ou vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, prêmio zero faltas e tempo de empresa, day off de aniversário, auxílio creche, bolsa de estudos, convênio com clínica de psicologia, auxílio farmácia, programa de participação nos resultados (PPR), entre outros.

Como se candidatar

Os interessados podem se candidatar diretamente no endereço https://jobs.kenoby.com/zitrushealthtech?utm_source=linkedin, onde também estão disponíveis a lista completa de vagas, bem como as informações sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das funções.

