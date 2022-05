10 maneiras de corrigir Madden 22 não se conectando ao servidor EA

Os jogadores relataram problemas de conexão com o Servidor EA para Madden NFL 22 em seu PC e console. Portanto, este artigo de solução de problemas é para você, se você estiver entre eles e não tiver ideia de como jogar seu jogo favorito novamente. Veja como Corrigir Madden 22 Não Conectando ao Erro do Servidor EA.

Corrigir Madden 22 não conectando ao servidor EA

Existem várias razões pelas quais o Madden 22 não consegue se conectar ao servidor EA.

Possivelmente, seu jogo não possui recursos suficientes para se conectar adequadamente com os servidores, ou você tem um problema com sua conexão com a internet. As seguintes correções podem ser aplicadas para resolver o problema. em tais casos

Verifique o status do servidor

Os servidores EA devem ser verificados se não estiverem funcionando corretamente. Não é incomum que isso aconteça.

Se isso acontecer, isso pode levar os jogadores a ter problemas para se conectar. Se você quiser saber sobre as atualizações dos próprios desenvolvedores, confira a página do Twitter da EA Sports.

É comum a EA notificar seus usuários em sua página oficial do Twitter quando os servidores estão inativos. Também é útil seguir os jogadores no Twitter para essas atualizações.

Liberar DNS

Para melhorar o desempenho do jogo, tente liberar o DNS se você adicionou endereços DNS personalizados.

Seu dispositivo não será prejudicado por esta ação. Em vez disso, o DNS será forçado a responder às solicitações corretamente.

Siga os passos:

Execute o ‘ prompt de comando ‘ como administrador.

‘ como administrador. Na interface cmd, execute o seguinte comando:

ipconfig/flushdns

Agora, reinicie o seu PC depois de executar o comando.

Excluir arquivos do jogo

No Madden NFL 22, o erro de não conseguir se conectar aos servidores da EA às vezes pode ser causado por arquivos do jogo.

Portanto, você precisará remover os arquivos do jogo Madden do seu dispositivo para corrigir esse problema. Para isso, acesse as Configurações do seu dispositivo. A partir daí, selecione a guia Aplicativos. Role para baixo até ver Madden 22.

Em seguida, você deve excluir todas as pastas do jogo, exceto Profile e Roster. Ao fazer isso, você não perderá nenhum progresso. Você também pode tentar outra correção abaixo se esta não funcionar para você.

Usando conexão com fio

Use uma conexão direta com fio do seu roteador se o seu computador ou console se desconectar continuamente da Internet ao usar o Wi-Fi.

Existe a possibilidade de que seu sinal wifi tenha se tornado instável ou algo esteja interferindo nele.

Execute Madden 22 como administrador

Você precisa iniciar o Maden NFL 22 com direitos administrativos. Assim, seus recursos não serão bloqueados por firewalls e programas antivírus.

Seu computador receberia os recursos necessários para executar o Madden 22 sem problemas se você executasse essa ação.

Siga esses passos:

Escolha o atalho Madden 22 clicando com o botão direito. Em seguida, clique em Propriedades

Clique no Aba de compatibilidade.

Selecione os “Execute este programa como administrador” caixa de seleção.

Em seguida, clique no botão Aplicar. Em seguida, clique no botão Ok.

Redefinir seu console

Se você estiver jogando Madden em um console e estiver tendo problemas para se conectar aos servidores da EA no Madden NFL 22, tente redefinir seu console.

Os usuários do Xbox devem pressionar o botão Xbox em seu console para acessar o guia. Clique em “Perfil e Sistema” para acessá-lo.

Em seguida, clique em “Definições“. Selecione “Sistema“. A seguir, selecione “Informações do console“. Você pode redefinir o console aqui.

Se você tiver um Playstation, precisará desligar seu PlayStation primeiro. Assim que tiver feito isso, mantenha pressionado o botão Power por dois segundos.

Agora você tem duas opções para redefinir o dispositivo. Escolha a opção apropriada para redefinir o PlayStation.

Desativar VPN

Ao jogar Madden NFL 22, não use uma VPN. Você pode estar falsificando sua identidade real usando seu endereço IP, que os servidores do jogo considerarão.

O serviço pode ser usado por alguns jogadores para ocultar sua localização atual, o que às vezes não funciona com os servidores Madden.

Para evitar isso, é recomendável desativar as VPNs antes de iniciar o jogo.

Desinstalar e reinstalar

Você pode seguir esta etapa simples para resolver o problema de não conseguir se conectar aos servidores EA.

Simplesmente, desinstale e reinstale o jogo no seu dispositivo. Isso resolverá a maioria dos problemas.

Palavras finais

No Madden NFL 22, estas são algumas opções que você pode tentar para resolver o problema de não conseguir se conectar ao servidor EA. Mas, talvez seja necessário seguir algumas das etapas um pouco complicadas deste artigo para corrigir o problema, mesmo que a causa seja provavelmente uma conexão defeituosa ou um erro de servidor.

