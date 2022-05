10 maneiras de desligar o console PS5, controlador e microfone 2022

Desligar o console, o controle e o microfone do PS5 pode não ser tão fácil quanto você pensa, especialmente se estiver usando o PS5 pela primeira vez. Se você está procurando uma maneira de desligar o controle, o microfone do PS5 e o próprio console, este artigo o guiará.

Maneiras de desativar o console e o controlador PS5 2022

Este guia discute o processo passo a passo para desligar o console PS5, o controlador e o microfone.

Desligue o console PS5

Existem duas maneiras de desligar o console PS5, você pode fazê-lo com a ajuda de um controle e sem um controle.

Com controlador

Abaixo estão as etapas para desligar o console PS5 através do controlador –

aperte o Logo do PlayStation no controlador.

Agora clique no Poder ícone. Agora você terá três opções- Entre no modo de descanso , Desligue o PS5 e Reinicie o PS5 . Entre no modo de descanso- Isso colocará seu console PS5 no modo de descanso. Isso significa que seu PS5 ainda poderá baixar os patches, instalar os jogos e carregar os controladores conectados a ele enquanto consome apenas um pouco de energia. Desligue o PS5- Isso desligará completamente o seu console PS5. Reinicie o PS5- Isso normalmente reiniciará seu console, ou seja, desligue-o primeiro e ligue-o novamente.

Como temos que desligar o PS5 console, basta selecionar o Desligue o PS5 opção.

Você verá uma mensagem na tela que diz Preparando-se para desligar seu PS5 . Não desconecte o cabo de alimentação CA até ver o indicador de energia no PS5 parar de piscar.

Sem controlador

Para desligar o console PS5 sem o controle, siga as etapas abaixo-

Haverá dois botões na barra preta no meio do console PS5. Se você tiver a versão digital, terá apenas um botão.

Aqui procure o Poder botão. Agora, pressione e segure o botão Poder botão até ouvir dois bipes. Não solte o botão após o primeiro bipe, pois seu PS5 entrará no modo de descanso.

Você verá uma mensagem na tela informando que seu PS5 está sendo desligado. Aguarde o indicador de energia desligar e desconecte o PS5 da fonte de alimentação.

Desligue o microfone do controlador PS5

Se você deseja desligar o microfone do PS5 porque não quer que ninguém o ouça, poderá fazê-lo através do controlador, centro de controle ou menu de configurações. À frente neste artigo, discutiremos todas as maneiras possíveis de desligar o microfone do controlador PS5 em –

Com controlador

Para desligar o microfone do controlador PS5, pressione o botão Silenciamento horizontal botão no centro do seu controle, que você encontrará sob o logotipo do PlayStation. Quando o microfone ficar mudo, o botão piscará em laranja.

Desligue o microfone do PS5 Através do Centro de Controle

Você também pode desligar o microfone do PS5 através do Centro de Controle. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o PlayStation ícone em seu controlador.

Agora, pressione X no ícone do microfone enquanto estiver no Centro de Controle.

Isso silenciará o microfone do seu controlador.

Desative as configurações do microfone do PS5

Outra maneira de silenciar o microfone é através do menu Configurações. Para isso, siga os passos abaixo-

Na tela inicial do PlayStation, clique no botão Engrenagem ícone no canto superior direito.

No Definições dirija-se ao Som seção.

No Som dirija-se ao Microfone .

Agora, defina o Dispositivo de entrada para Microfone no Controlador.

Agora, clique em Status do microfone quando conectado e selecione Mudo.

Desligue o controle PS5

Muitas pessoas preferem desligar o controle PS5 quando estão baixando um jogo no PS5 e querem economizar a bateria do controle PS5. Você pode desativá-lo seguindo as etapas abaixo-

Desligue o controle PS5 no centro de controle

Você pode desligar o PS5 Controller através do centro de controle. Siga as etapas abaixo para desligar o controle PS5 através do Centro de Controle-

Em primeiro lugar, pressione o botão PlayStation botão de ícone em seu controlador.

Agora, dirija-se ao Acessórios opção no menu PS5.

Imprensa X e você verá todos os acessórios conectados, bem como seu controlador.

Vá para a opção do seu controlador e pressione o botão X botão.

Agora, selecione o Desligar opção e isso desligará o pad.

Desligando o controle PS5 automaticamente

Para configurar o controle do PS5 para desligar automaticamente, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Definições do seu PS5 selecionando o Engrenagem ícone no canto superior direito.

Aqui, selecione Sistema e dirija-se ao Economia de energia aba.

Agora no lado direito, selecione Defina o tempo até que os controladores desliguem.

Você pode configurar o controlador para desligar automaticamente após o tempo definido.

Palavras finais

Neste artigo, discutimos as etapas para desligar o console PS5, seu controlador e o microfone. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, você poderá desligar o console PS5, o controlador e o microfone.

