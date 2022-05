10 melhores sites semelhantes de 123 filmes para transmitir filmes online gratuitamente 2022

Você pode assistir filmes e programas de TV gratuitamente no 123Movies. É um site de streaming de vídeo online. E, este site oferece uma grande variedade de gêneros para filmes e programas de TV. Além disso, o 123Movies fornece uma lista de filmes gratuitos que foram lançados recentemente. Além disso, fornece uma revisão detalhada de cada filme, bem como classificações com base na qualidade e popularidade.

E continua mudando seu endereço de domínio por alguns motivos práticos para continuar a fornecer seus serviços. Então, você pode estar pensando em onde mais você pode obter um serviço como o 123Movies que é tão bom ou melhor?

Continue lendo e você encontrará a resposta. Vamos conferir o principais sites como 123Movies juntos.

Sites como 123movies – alternativas para 123 filmes

O 123Movies foi lançado em 2015 e atingiu quase 100 milhões de usuários ativos. No entanto, a Motion Picture Association of America (MPAA) fechou o site em março de 2018, o que é lamentável para os proprietários e visitantes do site. Isso afetou toda a comunidade de streaming.

Não é incomum para 123Filmes clones para ter qualidade de acertar e errar. Mas os anúncios que você vê serão muito intrusivos, os links levarão a sites maliciosos, os vídeos não serão carregados, etc.

Por este e outros motivos, muitos ex-usuários do 123Movies mudaram para outros sites, e recomendamos que você explore os 123Alternativas de filmes antes de decidir se quer ficar com o 123Movies.

Lembre-se de que o 123Movies não é legal dentro dos limites das leis locais. Cada país tem leis diferentes sobre isso.

E, embora o streaming seja ilegal em alguns países, é totalmente legal em outros. Portanto, é ilegal transmitir em alguns países, incluindo os EUA e a Alemanha.

Portanto, certifique-se de não estar infringindo nenhuma lei ao fazê-lo. E certifique-se de consultar um profissional jurídico em seu país ou usar os recursos disponíveis para tomar uma decisão informada.

Se você quiser assistir a filmes em 123Filmes ou sites semelhantes para seu próprio prazer pessoal, é uma coisa. Usar o 123Movies para fins comerciais é algo completamente diferente.

E, se você fizer o último, poderá escapar do judiciário. No entanto, este último pode levá-lo à prisão.

Agora, mantenha todas as coisas legais de lado. Aqui estão os melhores sites para assistir filmes como 123movies.

Filmes encontrados on-line

Esta é uma das melhores alternativas do 123movies. É importante saber, no entanto, que este site não possui nenhum dos vídeos em seu site.

Quem assiste a filmes online pode usar este site para acessar outras plataformas de hospedagem de vídeo. Há também legendas em inglês em cada filme.

E assistir a um filme em outro idioma pode ser uma solução se você não entender o idioma nativo. Então, você pode usar este site na próxima vez que pensar no filme.

Primewire

No Primewire, você pode assistir anime, os programas de TV mais recentes, os filmes mais recentes e outros melhores filmes de todos os tempos. E, embora sua interface seja datada, eles ainda possuem alguns recursos fáceis de usar.

Para encontrar os filmes desejados, você pode usar a caixa de pesquisa para obter os títulos dos filmes ou IDs IMDb desejados. Existe até a opção de criar playlists na plataforma e compartilhá-las com os amigos.

Mas, antes de poder visualizar todo o site, você deve criar uma conta gratuita.

Putlocker

Uma alternativa popular ao 123Movies é o Putlocker. Os dois sites são semelhantes em muitos aspectos. É fácil reconhecer Putlocker e 123Movies por seus esquemas de cores verde e cinza e designs minimalistas.

No entanto, ambos os sites não contêm muitos anúncios, o que pode arruinar a experiência do usuário. Os sites, no entanto, contêm milhares de filmes e programas de TV que podem ser acessados ​​em qualquer lugar do mundo com apenas um clique de um botão.

Colocar a barra de pesquisa bem no meio da página é uma ótima ideia do Putlocker. Isso torna muito fácil encontrar conteúdo interessante para assistir.

Principais documentários

]É um site para quem gosta de desmascarar as coisas. O objetivo deste site é mantê-lo informado sobre o que está acontecendo ao seu redor. O site contém documentários sobre vários temas.

E, também, uma revisão detalhada de cada filme está incluída. A interface da página principal da web não oferece muitos filmes imediatamente quando você chega. No entanto, existem três seções nas quais você pode encontrar filmes.

Vumoo

Não há muito a dizer sobre o Vumoo. Apesar de sua aparência despretensiosa, o site abriga uma das maiores coleções de filmes da web.

Este site maravilhoso já foi descoberto por muitos consumidores. E, de acordo com as estatísticas de tráfego, a maioria continua voltando.

Além de sua ampla seleção de filmes e programas de TV, o Vumoo também é conhecido por sua confiabilidade. O filme começará a ser reproduzido automaticamente sem buffer e interrupções quando você clicar nele.

Além disso, o próprio site é extremamente rápido. Ele também carrega rapidamente em dispositivos móveis. E o pessoal do vumoo sabe claramente o que está fazendo.

PopcornFlix

PopcornFlix também oferece streaming gratuito de filmes. Você pode assistir a uma coleção de filmes e programas de TV sem se registrar ou fazer login.

E você pode classificar os vídeos por gênero. Você pode encontrar Dramas, Ações, Terror, Suspense, Comédia, Romance e muito mais. É fácil de navegar.

É muito fácil encontrar seu filme ou programa de TV favorito. Seu banco de dados é atualizado todos os dias. Você pode assistir a quase todos os vídeos mais recentes aqui.

O PopcornFlix também oferece aplicativos para iOS e Android em países selecionados. Em seus dispositivos portáteis, agora você pode assistir a filmes gratuitos on-line onde quer que esteja. Além disso, o ambiente sem anúncios o torna uma alternativa digna do 123Movies.

GoStream

Você se cansa de assistir anúncios que distraem em sites de streaming? então, você pode gostar desta alternativa do 123Movies. Você pode assistir a filmes gratuitamente e sem anúncios tradicionais no GoStream.

E, embora os anúncios estejam presentes, eles não são intrusivos. E eles podem ser facilmente evitados sem um adblocker. Há algo para todos no GoStream, incluindo os mais recentes sucessos de bilheteria de Hollywood e favoritos da infância.

Os filmes mais recentes são atualizados constantemente no site, para que você sempre encontre algo novo. Além disso, se você estiver procurando por algo específico, poderá usar a barra de pesquisa.

FilmesAlegria

O site é semelhante a sites como 123Movies, que oferecem serviços de streaming. Você pode assistir a milhares de filmes e programas de TV nele. Também oferece acesso gratuito aos filmes mais recentes.

E, uma das melhores coisas sobre MoviesJoy é que a maioria de seus vídeos podem ser transmitidos em HD. As classificações do IMDb também estão incluídas para cada filme. Portanto, os usuários podem ver se vale a pena assistir ao filme.

Além disso, os usuários registrados podem avaliar gostando ou não gostando do filme. O aplicativo MoviesJoy também está disponível como um arquivo APK para dispositivos Android.

No entanto, sua principal desvantagem é que sempre que você clicar em algo na interface, será redirecionado para uma guia diferente.

SolarFilmes

A SolarMovies provavelmente levaria para casa o prêmio de melhor site de streaming. E, apesar de não exigir nem um simples registro, o SolarMovies parece um site premium.

Você pode escolher um filme colocando seu nome, clicando em sua miniatura e pressionando play. E, em cada página de filme, você encontrará uma breve sinopse, a classificação do IMDb, a duração e outras informações para ajudá-lo a tomar uma decisão.

Da mesma forma, o SolarMovies mostra conteúdo semelhante ao que você está assistindo. Assim, é quase muito fácil ser pego em uma farra que dura várias horas.

YoMovies

YoMovies é um dos melhores sites semelhantes ao 123Movies se você é um grande fã de filmes de Bollywood. Há uma seção “Filmes em destaque” no site de streaming de filmes. Os mais recentes sucessos de bilheteria indianos estão disponíveis aqui.

É bom que o conteúdo deste site seja classificado com base em quando foi lançado. Além disso, oferece uma coleção de filmes e séries de Hollywood que você vai gostar de assistir compulsivamente.

Além disso, cada filme e programa de TV inclui uma sinopse de seu enredo. Assim, antes mesmo de assistir ao vídeo, você já pode ter uma noção do que se trata.

Além disso, filmes estrangeiros também são transmitidos, como os do Japão, Filipinas e outros.

GOfilmes

O GOmovies oferece filmes e programas de TV gratuitos online que podem ser assistidos sem registro.

Além disso, filmes de ação e filmes de terror também estão disponíveis no site. Além disso, os membros registrados podem até solicitar conteúdo.

Você pode classificar os filmes no GOmovies de acordo com a classificação do IMDb. Então, se você sempre teve curiosidade sobre os 100 melhores filmes do IMDb.

Desta forma, você pode começar com o filme mais popular de todos os tempos. Você também pode assistir a programas de TV se os filmes não forem sua praia.

Observador de filmes

Além do 123Movies, o MovieWatcher é outro serviço de streaming de filmes. Este é um site gratuito que permite aos usuários assistir a uma variedade de vídeos sem problemas.

Além disso, sem cadastro ou preenchimento de informações pessoais, todos os filmes estão disponíveis. Com o MovieWatcher, você pode encontrar sucessos de bilheteria e filmes de tendências que atraem os espectadores.

E os filmes podem ser transmitidos em qualidade HD, como 720p ou 1080p, dependendo do vídeo. Dispositivos móveis e laptops também podem acessar o MovieWatcher.

No entanto, o site tem uma grande desvantagem, pois redireciona os usuários para um anúncio sempre que clicam em um filme.

Palavras finais

Estes são alguns dos melhores alternativas de 123filmes. No entanto, gostaríamos de informar que assistir a filmes e programas de sites de streaming ilegais não é uma boa prática. É melhor assistir a conteúdo de fontes legais.

