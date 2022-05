13° salário do INSS: 2ª parcela será liberada em poucos dias

O Governo vai começar a pagar a segunda parcela do 13º salário do INSS aos seus segurados a partir do dia 25 de maio.

Primeiramente, como de costume, os repasses serão iniciados com aqueles que recebem um salário mínimo e depois para os que ganham um valor superior.

Antecipação do salário extra

O Governo Federal está antecipando pela terceira vez consecutiva os pagamentos do 13º salário do INSS. A medida está sendo aderida desde de 2020, quando a pandemia da Covid-19 teve início. Todavia, a justificativa para o adiantamento atual está na crise econômica do país.

Vale lembrar que a segunda parcela corresponde a metade do valor do benefício mensal do segurado. No entanto, esta parcela pode vir com desconto do Imposto de Renda, caso o beneficiário seja declarante.

13° salário do INSS: Calendário

A princípio, o Governo Federal liberou o pagamento do 13º salário no mês de março. No entanto, a medida anunciada não é uma novidade. Este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício do 13º salário do INSS.

Logo, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. Desde já, o cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Por fim, vale ressaltar que atualmente, a autarquia beneficia cerca de 36 milhões de pessoas, sendo que 60% recebem apenas um salário mínimo. Veja quem tem direito ao salário extra:

Consulta ao 13º salário do INSS

Seja como for, os segurados podem consultar as informações do benefício do INSS através dos seguintes canais:

Central de atendimento, no número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Site Meu INSS;

Por fim, o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Quem tem direito?

Aposentadoria por: idade, tempo de contribuição, invalidez e especial

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Logo, vale destacar que não terão direito aos valores, os beneficiários de programas assistenciais, como, por exemplo, os cidadãos que recebem o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada).