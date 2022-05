13º salário do INSS: Segunda parcela começa a ser paga nesta quarta, 25

Nesta quarta-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia os pagamentos da segunda parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas. Os valores serão liberados até o dia 7 de julho.

Nesta quarta-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia os pagamentos da segunda parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas. Os valores serão liberados até o dia 7 de julho.

De acordo com informações do INSS, mais de 30 milhões de segurados receberão os valores do benefício. Além da antecipação, será realizado o pagamento do benefício mensal relativo à folha de pagamentos de maio.

Hoje (25), os beneficiários com benefício final 1 já contam com o dinheiro na conta.

Confira o calendário a seguir.

Calendário do 13º salário do INSS

Para quem recebe um salário mínimo

Dígito final NIS 2ª parcela 1 25 de maio 2 26 de maio 3 27 de maio 4 30 de maio 5 31 de maio 6 01 de junho 7 02 de junho 8 03 de junho 9 06 de junho 0 07 de junho

Para quem recebe mais que um salário mínimo

Dígito final NIS 2ª parcela 1 e 6 01 de junho 2 e 7 02 de junho 3 e 8 03 de junho 4 e 9 06 de junho 5 e 0 07 de junho

Antecipação do 13º salário do INSS

Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo Federal antecipou o 13º salário do INSS. Os valores são repassados segundo o dígito final do número do benefício de cada segurado, como é possível observar no calendário.

No entanto, para garantir a antecipação do 13º salário do INSS, é necessário receber alguns dos benefícios listados abaixo:

Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Como consultar os benefícios

Os segurados podem consultar mais informações referente ao INSS através dos seguintes canais:

Central de atendimento, no número 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Site Meu INSS;

Aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Veja como realizar o procedimento pelo aplicativo e site:

Pelo aplicativo

Instale o aplicativo Meu INSS no seu celular Android ou iOS; Na página inicial, clique em “Entrar com gov.br”; O app perguntará se quer registrar o aparelho para receber notificações, escolha “Não permitir ou Permitir”; Na página inicial, clique em “Extrato de pagamento”; Clique na seta ao lado do pagamento de maio; O segurado poderá consultar: o valor do benefício, do 13º salário, adiantamento de 13º em competência anterior (a primeira parcela), empréstimo consignado, agência em que o benefício está vinculado e a data de pagamento; Pronto, basta gerar o PDF e baixar em seu celular.

Pelo site

Acesse o site Meu INSS; Na página seguinte, digite a senha e clique em “Entrar”; Na página inicial, clique em “Extrato de Pagamento”; Aparecerão dois valores: os que foram pagos na competência de abril, constando como “Pago”, e os que serão pagos em maio; Clique na seta ao lado do pagamento de maio de 2022; Ao lado da competência de maio de 2022, aparecerá o valor líquido a ser pago no mês (já com os descontos); O segurado poderá consultar: o valor do benefício, do 13º salário, adiantamento de 13º em competência anterior (a primeira parcela), empréstimo consignado, agência em que o benefício está vinculado e a data de pagamento; Pronto, basta gerar o PDF e baixar no seu computador.