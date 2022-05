13º salário do INSS tem 2ª parcela paga para novo grupo hoje; veja como receber

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga nesta terça-feira, 31 de maio, um novo lote da segunda parcela do 13º salário para os segurados do órgão (aposentados e pensionistas).

Neste quinto dia de liberações do abono extra, recebe quem ganha até 1 salário mínimo e quem possui o NIS final 5.

Em primeiro lugar, é considerável destacar que os aposentados e pensionistas terão a liberação dos pagamentos até 7 de junho. Os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes a maio.

De acordo com informações do órgão, mais de 31 milhões de segurados receberam a primeira parcela do benefício.

Antecipação do 13º salário do INSS

Este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Ao contrário do que aconteceu na primeira parcela, esta segunda rodada de pagamentos contará com os descontos do Imposto de Renda. Assim, uma parte dos usuários deverá receber menos do que recebeu na primeira rodada.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício do INSS.

O valor da segunda parcela do INSS corresponde a metade do valor do beneficio mensal. Desta parcela, no entanto, será descontado o Imposto de Renda para os trabalhadores que têm que pagar o tributo.

Sendo assim, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. O cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Quem recebe a segunda parcela do 13º salário?

Para garantir a antecipação do 13º salário do INSS, é necessário receber alguns dos benefícios listados abaixo:

Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Como consultar o 13º salário

Uma das formas mais simples de consultar o valor do 13º salário é ligando para a Central de atendimento do próprio INSS. Basta ligar para o número 135, informar o CPF e confirmar algumas informações básicas. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Outra opção é acessar o site do Meu INSS. Por lá, será necessário aplicar o login e a senha e clicar em Extrato de Pagamento. Pronto! O cidadão poderá conferir se terá alguma antecipação e, se sim, qual será o valor.

Qualquer indivíduo também pode realizar a consulta através do app do Meu INSS. Basta entrar no sistema com o login e senha cadastrados, e clicar na aba do valor do extrato. Assim como no site oficial, o cidadão pode realizar a consulta a qualquer momento do dia.