13º salário do INSS tem pagamentos 2ª parcela NESTA quarta (25/05)

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários começarão a receber a segunda parcela do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nesta semana.

A princípio, de acordo com o calendário oficial, o pagamento da segunda parcela do INSS acontecerá entre esta quarta-feira, 25 de maio, e o dia 7 de junho.

Os segurados que ganham acima de um salário mínimo, por sua vez, vão ter acesso ao benefício a partir do dia 1º de junho.

Seja como for, de acordo com dados do Instituto, a primeira parcela contemplou cerca de 32 milhões de pessoas, mesmo número de segurados que terão acesso à segunda parcela do abono natalino.

Cronograma de pagamentos do 13º salário do INSS

De acordo com o INSS, o cronograma de pagamentos do 13º salário do INSS acontece de acordo com base no número final do cartão do benefício desconsiderando o dígito.

Seja como for, o segurado com cartão de benefício 123.456.789-0, nesse caso o segurado deve desconsiderar o 0 que é o dígito e receberá no cronograma de pagamentos final 9.

Inicialmente, o Governo Federal liberou o pagamento do 13º salário no mês de março. Todavia, a medida anunciada não é uma novidade. Este é o 3º ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro.

Como nos pagamentos anteriores, os novos repasses ocorrerão em dois calendários, o primeiro para segurados que ganham um salário mínimo e outro para segurados que ganham acima de um salário. Todavia, ambos seguem a ordem do último número do cartão do benefício.

Logo, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. Desde já, o cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Confira o calendário completo de pagamentos da segunda parcela do 13º salário do INSS para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212) e para segurados que ganham acima desse valor.

Por fim, vale ressaltar que atualmente, a autarquia beneficia cerca de 36 milhões de pessoas, sendo que 60% recebem apenas um salário mínimo. Veja quem tem direito ao salário extra:

Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.