14 maneiras de corrigir as marés que mudam muito e continuam travando na inicialização

‘Marés Mudando Longe‘ é um videogame de ação e aventura da Okomotive e da Frontier Foundry. Este jogo foi lançado em 20 de março de 2022.

E segue a jornada de um personagem em uma viagem para encontrar um novo lar em uma aventura atmosférica de navio. E, parece que muitos jogadores começaram a relatar o problema de travamento do PC com Windows Far Changing Tides, embora o jogo seja relativamente novo.

Este guia o ajudará a resolver esse problema se você também for uma das vítimas. Ocasionalmente, alguns jogadores podem ser afetados por erros do PC devido a uma variedade de razões possíveis, o que é lamentável.

No entanto, há uma boa chance de que as possíveis causas possam ser facilmente determinadas. E, isso permitirá que você continue seu jogo como de costume.

Corrigir marés que mudam muito continua travando no PC

Em alguns casos, travamentos de jogos podem ocorrer devido a um patch de jogo desatualizado ou corrompido, drivers gráficos desatualizados, tarefas desnecessárias em execução em segundo plano, problemas com aplicativos de sobreposição, problemas relacionados a aplicativos de inicialização e outros.

E há muitas coisas que podem causar falhas, incluindo clientes de jogos desatualizados, versões desatualizadas do sistema, versões desatualizadas do DirectX, problemas com programas antivírus, redistribuíveis desatualizados do Microsoft Visual C++, etc.

Muitas falhas também podem ser causadas por uma CPU ou GPU com overclock, problemas de compatibilidade com os requisitos do computador ou do jogo, etc.

Então, abaixo você encontrará algumas soluções alternativas que podem ser úteis para você. Você deve tentar cada método um de cada vez até que o problema seja totalmente resolvido.

Verifique os requisitos do jogo

1. Abra as Configurações do Windows usando o atalho de teclado, Tecla Windows + I.

2. Em seguida, navegue até o sistema.

3. E procure a seção Sobre. Abra.

4. Agora você pode ver as especificações do seu PC e do seu sistema operacional.

Seu primeiro passo deve ser determinar se o seu sistema operacional é compatível com o jogo. Para certificar-se de que você sabe quais são, por favor, revise a lista a seguir:

SO : Windows 7 64 bits ou superior

: Windows 7 64 bits ou superior Processador : Intel Pentium G4500 ou AMD FX-4350

: Intel Pentium G4500 ou AMD FX-4350 Memória : 4 GB de RAM

: 4 GB de RAM Gráficos : GeForce GTX 660, 2 GB ou Radeon R7 370, 2 GB

: GeForce GTX 660, 2 GB ou Radeon R7 370, 2 GB Armazenar: 4 GB de espaço disponível

Este videogame de quebra-cabeça de ação e aventura requer um pouco de acuidade mental extra se você quiser tirar o melhor proveito dele. Então, aqui está a lista recomendada.

SO : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processador : Intel Core i3-8350K ou AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i3-8350K ou AMD Ryzen 3 1300X Memória : 8GB de RAM

: 8GB de RAM Gráficos : GeForce GTX 1060, 6 GB ou Radeon RX 5500 XT, 4 GB

: GeForce GTX 1060, 6 GB ou Radeon RX 5500 XT, 4 GB Armazenar: 4 GB de espaço disponível

Para que seu sistema Windows funcione sem problemas, é sempre necessário atualizar os drivers gráficos. Abaixo estão os passos a seguir:

1. Abra o Menu de Acesso Rápido clicando com o botão direito do mouse no Menu Iniciar.

2. Agora, na lista, selecione Gerenciador de dispositivos.

3. Para expandir a categoria Adaptadores de vídeo, clique duas vezes nela.

4. E selecione a placa gráfica dedicada clicando com o botão direito do mouse.

5. Agora, clique em Atualizar driver. E selecione Pesquisa de driver automatizada.

6. Uma nova versão será baixada e instalada automaticamente se houver uma atualização disponível.

E, depois de concluir o processo, reinicie o computador para ver as alterações.

Também é possível baixar manualmente o driver gráfico mais recente. Você pode fazer isso visitando o site oficial do fabricante da placa gráfica.

O aplicativo GeForce Experience pode ser atualizado no site da Nvidia por usuários de placas gráficas Nvidia. Os usuários de placas de vídeo AMD podem visitar o site da AMD para obter a mesma atualização.

1. O menu Configurações do Windows pode ser acessado pressionando a tecla Windows e a tecla I simultaneamente.

2. Em seguida, selecione Atualização e segurança.

3. Agora, selecione a opção Verificar atualizações na janela à direita.

4. Você será solicitado a baixar atualizações obrigatórias.

5. Escolha Baixar e instalar se houver uma atualização de recurso adicional disponível.

6. Aguarde a conclusão do processo.

Depois que a atualização estiver instalada, reinicie o computador.

Execute o jogo como administrador

O arquivo game.exe deve ser executado como administrador para evitar problemas de privilégio relacionados às contas de usuário. No seu PC, execute o Steam ou o Epic Games Launcher como administrador também.

Siga esses passos:

1. No seu PC, clique com o botão direito do mouse no arquivo de atalho Far Changing Tides.

2. Em seguida, selecione a guia Propriedades. E selecione a guia Compatibilidade.

3. Certifique-se de marcar a caixa Executar este programa como administrador.

4. Salve suas alterações selecionando OK após clicar em Aplicar.

As mesmas etapas precisam ser seguidas para o cliente Steam e o Epic Games Launcher. Isso deve resolver o problema Far Changing Tides do seu PC.

Desligue os aplicativos em segundo plano

1. Abra as Configurações do Windows usando o atalho de teclado Tecla Windows + I.

2. E clique em Privacidade.

3. Agora, role para baixo até Aplicativos em segundo plano no painel esquerdo da janela.

4. E desative a seção Permitir que os aplicativos sejam executados em segundo plano em Aplicativos em segundo plano.

Fechar tarefas em execução em segundo plano

A execução de tarefas ou programas em segundo plano desnecessários pode consumir muitos recursos do sistema, como memória e CPU, e reduzir o desempenho do sistema.

E, devido a isso, problemas de inicialização, como travamento, atraso e não carregamento, aparecem com bastante frequência. Então, basta fechar todos os processos em segundo plano que são desnecessários.

E, siga estes passos:

1. Para abrir o Gerenciador de Tarefas, pressione as teclas Ctrl + Shift + Esc.

2. E selecione a guia Processos. Em seguida, clique nas tarefas que não são necessárias em segundo plano e estão consumindo muitos recursos.

3. Feche cada tarefa clicando em Finalizar tarefa.

Reinicie o computador assim que a instalação estiver concluída.

Agora você pode verificar se o Far Changing Tides Crashing no seu computador foi corrigido. Se não, vá para a próxima etapa.

Definir alta prioridade no Gerenciador de tarefas

Você pode dizer ao seu sistema Windows para executar seu jogo corretamente, dando-lhe prioridade no segmento superior do Gerenciador de Tarefas. Siga estas etapas para fazer isso:

1. Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar. E, selecione a opção Gerenciador de Tarefas.

2. Navegue até a guia Processos. E, clique com o botão direito do mouse na tarefa do jogo Far Changing Tides.

3. Selecione a opção Alta prioridade.

4. E feche o Gerenciador de Tarefas.

Por último, mas não menos importante, execute Far Changing Tides para ver se o jogo trava no seu computador.

Desativar software antivírus

1. Clique na tecla Windows. E, entre no Painel de Controle. Em seguida, clique no primeiro resultado.

2. Selecione Sistema e Segurança.

3. Clique em Firewall do Windows Defender.

4. E, selecione Windows Defender Firewall on/off no painel esquerdo da janela.

5. Certifique-se de verificar a seção diretamente abaixo.

Pode ser benéfico desativar temporariamente esse tipo de programa se a natureza superprotetora do programa estiver interferindo em sua experiência de jogo.

O mesmo vale não apenas para o Windows Defensor, mas para qualquer outro antivírus que você tenha em seu sistema.

Portanto, para garantir que você esteja desabilitando temporariamente o software correto, confira o guia oficial do fabricante.

Forçar a execução do jogo no DirectX 11

Usando a opção de comando, é recomendado que você force seu jogo a rodar no DirectX 11.

No inicializador da Epic Games

1. Inicie o inicializador da Epic Games. E, vá para a guia Configurações.

2. Role a página para baixo. Selecione Far Changing Tides para expandir mais opções.

3. Marque a caixa para Argumentos de Linha de Comando Adicionais.

4. Digite d3d11. Verifique se o problema persiste reiniciando.

No Steam

1. Inicie o cliente Steam primeiro. E clique em BIBLIOTECA.

2. Localize o jogo Far Changing Tides e clique com o botão direito nele. E, selecione Propriedades.

3. Selecione geral no menu do painel esquerdo.

4. Digite -dx11 nas Opções de inicialização.

5. Agora volte ao jogo e inicie-o. Por favor, selecione o botão de rádio ao lado da opção Play de Far Changing Tides, se solicitado.

Reinstale o tempo de execução do Microsoft Visual C++

Para corrigir completamente vários problemas ou erros de jogos, reinstale o Microsoft Visual C++ Runtime em seu computador. Veja como:

1. Abra o Menu Iniciar pressionando a tecla Windows no teclado.

2. Selecione Aplicativos e recursos. Selecione-o nos resultados.

3. Encontre o Programa(s) Microsoft Visual C++ na lista.

4. Escolha cada programa. Clique no botão Desinstalar.

5. Acesse o site oficial da Microsoft. E instale o Visual C++ Runtime mais recente.

Instale-o no seu computador quando terminar. Ele mudará os efeitos quando você reiniciar o computador.

Execute uma inicialização limpa

Assim que o sistema inicializar, alguns aplicativos e serviços podem ser iniciados automaticamente. Assim, esses aplicativos ou serviços definitivamente consumirão muita conexão com a Internet e recursos do sistema.

E, se você também estiver enfrentando esse problema, tente executar uma inicialização limpa em seu computador para determinar se está relacionado. Siga esses passos:

1. Abra a caixa de diálogo Executar pressionando Windows + R.

2. Tipo msconfig na caixa de pesquisa. Em seguida, pressione Enter para iniciar a configuração do sistema.

3. Selecione o Aba Serviços. Marque a caixa Ocultar todos os serviços da Microsoft.

4. Selecione Desativar tudo. Clique no Aplicar botão. E, finalmente, clique em OK para salvar as alterações.

5. Agora, clique no botão Comece aba. Selecione Abrir Gerenciador de Tarefas.

6. Você poderá acessar Gerenciador de tarefas.

7. Selecione a tarefa com o maior impacto de inicialização.

8. Para desativá-los do processo de inicialização, clique em Desativar depois de selecionados.

9. Repita as etapas 1 a 3 para cada programa com maior impacto na inicialização.

E, certifique-se de reiniciar o computador depois de fazer as alterações.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Este método irá ajudá-lo a identificar facilmente se há um problema com os arquivos do jogo ou se eles foram corrompidos.

Para vapor:

1. Iniciar Vapor. Selecionar Biblioteca.

2. Na lista de jogos instalados, clique com o botão direito do mouse em Far Changing Tides.

3. E clique em Propriedades. Selecionar Ficheiros locais.

4. Selecione Verificar integridade dos arquivos do jogo.

Agora, levará algum tempo para que o processo seja concluído.

Depois disso, reinicie o computador.

Para o inicializador de jogos épicos:

1. Inicie o Iniciador de jogos épicos. Navegue até o seu Biblioteca.

2. Passe o mouse sobre Far Changing Tides e clique nos três ícone de pontos.

3. Clique no botão Verificar. E seu computador começará a se reparar.

As alterações entrarão em vigor assim que o PC for reiniciado.

As etapas a seguir mostrarão como verificar se há atualizações se você não atualizou Far Changing Tides há algum tempo. O patch será instalado se houver um disponível. Aqui está como:

Para vapor:

1. Inicie o cliente Steam. Selecionar Biblioteca. Encontre Marés Mutantes no painel esquerdo.

2. Uma busca por atualizações disponíveis será realizada automaticamente. Selecione Atualizar se uma nova atualização estiver disponível.

3. Você pode ter que esperar um pouco para que a atualização seja instalada. E, por favor, feche o Steam assim que a atualização for concluída.

Agora, para aplicar as alterações, reinicie o seu PC. Em seguida, reinicie o jogo.

Para o inicializador de jogos épicos:

1. Inicie o inicializador da Epic Games. Selecione ‘Definições‘.

2. Clique em Gerenciar jogos. Certifique-se de ter uma marca de seleção ao lado de ‘Permitir atualizações automáticas’.

3. Expanda o menu do jogo que você deseja ativar as atualizações automáticas.

4. Certifique-se de que os jogos estejam configurados para atualização automática.

E, feche o lançador. Em seguida, abra-o novamente.

Agora que foi atualizado, você poderá jogar Far Changing Tides no seu PC.

Palavras finais

Isto é tudo sobre como corrigir Far Changing Tides continua travando na inicialização no problema do PC. Basta seguir qualquer um dos métodos acima e seu problema será resolvido. Além disso, comente e diga-nos quais métodos funcionaram melhor para você.

GUIAS RELACIONADOS: