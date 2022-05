3 maneiras de saber se alguém restringiu você no Instagram 2022

O Instagram vem se tornando popular nos últimos anos e também atualizou seus recursos de privacidade. O Instagram está trabalhando em seus recursos de privacidade regularmente para manter as contas dos usuários seguras. Um desses recursos é que os usuários podem facilmente impedir que alguém veja seus comentários e mensagens. Mas e se alguém restringiu você de ver suas mensagens e outros conteúdos.

Você não poderá rastrear outras atividades também se alguém estiver restringindo você. Descobrir a restrição é difícil porque você não está totalmente bloqueado para ver a atividade deles. Leia este guia para entender como saber se alguém restringiu você no Instagram.

Como saber se alguém restringiu você no Instagram 2022

A restrição não significa que uma pessoa bloqueie você no Instagram, e você ainda pode curtir a postagem dela, e outras pessoas poderão ver suas atividades. Ser restrito é bastante difícil de determinar e o principal impacto ocorre em comentários, mensagens e status de atividades. Então, vamos seguir em frente para saber se alguém restringiu você no Instagram.

Quando alguém restringe você, você fica proibido de comentar em suas postagens. Você pode comentar em suas postagens, e ele aparecerá como de costume, como antes. Sempre que você abrir a seção de comentários, poderá ver seu comentário. Mas você é o único que pode ver seu comentário se alguém o restringiu e ele não ficará visível ao público.

Parece que nada está errado com você, mas o comentário que você fez está oculto na opção de comentários restritos dos usuários que o restringiram. O comentário ficará público somente se eles aprovarem seu comentário. Se o comentário não for aprovado, ele ficará visível apenas para a pessoa que comentou.

Veja como verificar a restrição:

Se você quiser saber se sua conta é restrita ou não, você precisa contar com a ajuda de seu amigo. Você precisa pegar a conta deles e verificar a postagem se seu comentário ficou público ou não. Se não estiver aparecendo, significa que eles restringiram sua conta. Se você não estiver obtendo a conta do seu amigo, também poderá criar uma conta alternativa do Instagram e verificar essas coisas.

Restrição de mensagens

Se alguém o restringir, ele/ela não receberá nenhuma mensagem enviada por você. Suas mensagens ficarão pendentes no Solicitações de mensagens pasta. Mesmo que a pessoa não receba nenhuma notificação de suas mensagens, ela precisa verificar manualmente. Você não receberá nenhuma notificação se eles revisaram sua mensagem. Eles também receberão um aviso se ambos aparecerem no mesmo grupo de que a pessoa restrita também está disponível nesse grupo.

Veja como saber se as mensagens foram restritas:

É um processo longo para saber se alguém o restringiu ou não. Você precisa enviar um DM no perfil deles e esperar algum tempo.

Após algum tempo de espera, se você não recebeu nenhuma resposta e a pessoa já está ativa, significa que ela restringiu sua conta para ver as mensagens.

Restrição no Status da Atividade

Em caso de restrição, você não poderá verificar o status da atividade e se estão ativos. Você não pode ver o status deles sobre quando eles estavam online e não pode rastrear quando eles viram suas mensagens pela última vez. Você será completamente impedido de verificar o status da atividade deles.

Como saber se há restrição no Status da Atividade?

Para saber sobre o status de atividade deles, você precisa ter certeza de que ativou o status de atividade nas configurações do seu perfil do Instagram. Veja como fazer:

Abra a seção Perfil e abra a Definições

Agora, abra o Privacidade Tab e toque na opção Status da atividade.

Tab e toque na opção Status da atividade. Aqui, habilite o Status da atividade e você pode desativá-lo a qualquer momento em sua conveniência.

e você pode desativá-lo a qualquer momento em sua conveniência. Depois de ativar esse recurso, vá para o perfil da pessoa que pode ter restringido você.

Agora verifique a atividade mais recente, se você puder ver a última postagem ou qualquer outra atividade, é bom, mas se você não puder verificar a última atividade, significa que você está restrito.

Você também pode usar uma conta secundária para verificar essas coisas. Tipo, verifique na conta do seu amigo e verifique a última atividade da conta dele. Você receberá a devida confirmação deste problema.

Conclusão:

Então, essas são as maneiras de saber se alguém restringiu você no Instagram. Embora seja sempre difícil saber sobre a restrição do Instagram, essas maneiras podem dar uma ideia perfeita. Espero que essas informações continuem sendo úteis para você; ainda assim, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através da seção de comentários.

