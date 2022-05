4 maneiras de silenciar chamadas em todos os iPhones (2022)

Ninguém quer perder chamadas importantes, mas é especialmente perturbador quando elas acontecem enquanto o telefone está no modo silencioso. Colocar o telefone no modo silencioso e removê-lo do modo silencioso pode exigir que você altere várias configurações, o que pode ser difícil se você for novo no iOS. Se você não sabe como ativar o som de chamadas no seu iPhone e está procurando uma solução, este artigo irá ajudá-lo.

Como silenciar chamadas no iPhone

Neste artigo, veremos como cancelar o silêncio de chamadas no seu iPhone.

Desligue Não perturbe

Se você ativou o modo Não perturbe no seu PC, talvez não receba alertas para as chamadas e mensagens recebidas no seu iPhone. Você deve tentar desativar o modo Não perturbe e verificar se isso funciona ou não. Para desativar o modo Não perturbe, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Definições aplicativo no seu iPhone.

No Definições aplicativo, vá para o Não perturbe opção.

Em seguida, desligue a alternância para o Não perturbe para desativá-lo.

Desligue o modo silencioso e verifique o volume da campainha

Outra coisa a fazer é desligar o modo silencioso e verificar o volume da campainha do seu iPhone. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, desligue o modo silencioso movendo o interruptor que você vê no lado esquerdo do seu

Iphone. Se o símbolo laranja desaparecer, significa que o modo silencioso foi desativado. Você também pode usar os botões de volume para desativar o modo silencioso.

A seguir, dirija-se ao Definições app no ​​seu iPhone, e aqui vá para o Sons e háptica. Aqui, ative a alternância para o Vibrar no Anel que você encontrará sob o Vibrar seção.

Aqui, deslize também o controle deslizante de volume que você vê sob o Campainha e Alerta para a direita para aumentar o volume. Certifique-se de que não esteja no canto esquerdo, o que significa que seu telefone está mudo.

Certifique-se de que os chamadores desconhecidos não sejam bloqueados

Se você está enfrentando esse problema com chamadas desconhecidas cujo número você não salvou no seu iPhone, a possível causa por trás disso é o seu dispositivo bloqueando as chamadas desconhecidas.

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

No Definições aplicativo, vá para o Telefone .

Aqui, ative a alternância para o Silenciar chamadores desconhecidos.

Certifique-se de que o modo de dormir não esteja ativado

Suas chamadas também podem ficar silenciosas se o modo de dormir estiver ativado no seu iPhone. Você deve tentar desativar o modo Hora de dormir e ver se isso corrige o problema ou não. Se você possui o iOS 13 ou qualquer versão anterior no seu iPhone, siga as etapas abaixo-

Abra o Relógio aplicativo no seu iPhone.

Aqui, dirija-se ao Hora de dormir seção e, em seguida, selecione Opções.

Certifique-se se Não perturbe na hora de dormir está desabilitado. Se não estiver, desative-o manualmente.

Se você tiver o iOS 14 no seu iPhone, siga as etapas abaixo para desativar o modo de dormir-

Abra o Saúde aplicativo no seu iPhone.

Aqui, vá para a Navegar seção. Selecionar Dorme e então Opções.

Agora, selecione Modo dormir e, em seguida, ative a alternância ao lado do Ligue automaticamente.

Palavras finais

É assim que você pode cancelar o silêncio das chamadas no seu iPhone. Se você não estiver recebendo as notificações das chamadas no seu iPhone, siga as etapas do artigo acima para cancelar o silêncio das chamadas.

