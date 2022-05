4 maneiras rápidas de converter HEIC para JPG no Windows (2022)

A Apple introduziu o formato HEIC para o iPhone e dispositivos. A maioria dos dispositivos terá dificuldades para visualizar o formato HEIC, pois não é o arquivo de imagem mais comum. Você pode converter HEIC para JPEG no Windows e veja as fotos na TV, tablet e outros dispositivos. Mostraremos várias maneiras de converter o formato de imagem da Apple em JPEG universal sem gastar um centavo em conversores.

Por que a Apple escolheu o HEIC em vez do formato JPEG universal?

Milhões de usuários do iPhone tiram várias fotos em um dia. A empresa aumentou as opções de expansão de armazenamento de 128 GB para 1 TB nos dispositivos iPhone mais recentes. A variante básica do iPhone tem um mínimo de 128 GB de armazenamento interno.

Os usuários estão tirando várias fotos todos os dias, e a tecnologia de câmera da Apple exige um formato de imagem que preserve os detalhes. JPG é um desses formatos de imagem que preserva os detalhes da imagem. No entanto, a Apple estava trabalhando em um formato de imagem que preserva a qualidade e ocupa menos armazenamento interno.

o Arquivo de imagem de alta eficiência (HEIC) é um formato de imagem proprietário superior ao JPG em muitos aspectos. O formato de arquivo de imagem pode compactar as imagens em um tamanho menor sem perder a qualidade. Muitos desenvolvedores começaram a adicionar suporte a arquivos proprietários da Apple aos visualizadores de imagens. No entanto, a maioria dos desenvolvedores de visualizadores de imagens ainda está pensando nisso.

Como converter HEIC para JPEG no Windows PC

Preparamos o guia para usuários do Windows 7 ou posterior. Você pode seguir os métodos para converter o formato de arquivo de imagem em seu computador mais recente ou antigo sem interrupções. Habilite a conexão com a internet para baixar e acessar a web para a tarefa. Mantivemos os usuários que não são do iPhone em mente enquanto preparávamos o guia. Não sugerimos nenhum método que exija um dispositivo iOS. Copie as fotos ou imagens no armazenamento local e prepare-se para converter o formato do arquivo.

Compartilhamos as propriedades da foto e converteremos a foto mostrada no formato JPEG em uma máquina Windows.

Use o Krita (Método mais seguro e melhor)

Você não encontrará essa solução na internet porque menos especialistas técnicos se preocupam com projetos de código aberto. Dê uma chance ao Krita porque é um programa 100% gratuito, sem vírus, sem bloatware, leve e de alta qualidade.

O Krita é um editor de fotos de código aberto e é semelhante ao Photoshop de várias maneiras. Sim, é meu editor de fotos principal e é 100% gratuito. Você não precisa se preocupar com o modelo de assinatura ou vírus porque é um projeto liderado pela comunidade. Você pode baixar a versão portátil e não achamos que você tenha problemas para salvar arquivos de 169 MB.

1. Vá ao site oficial do Krita e clique em “Baixe todas as versões.”

2. Baixe a versão portátil para evitar a instalação.

Pode transportar a versão portátil do Krita na unidade flash ou cartão SD.

Baixamos a versão portátil do Krita.

3. Descompacte o arquivo e abra a pasta extraída.

4. Localize a pasta “bin” e abra a pasta.

5. Abra o arquivo Krita.exe dentro da pasta.

Deixe o Krita carregar o editor de fotos.

6. Arraste e largue o ficheiro de imagem HEIC no Krita.

7. Clique na opção “Arquivo” no menu superior esquerdo.

8. Clique em “Salvar como” no menu revelado.

9. O explorador de arquivos aparece na tela e clique na opção “Salvar como tipo”.

10. Escolha o arquivo JPG e clique na opção “Salvar”.

11. Um novo pop-up aparece na tela. Maximize a qualidade da imagem para 100.

12. Clique em “OK” para salvar o arquivo.

13. Visualizamos a imagem JPG convertida no visualizador padrão do Windows 10.

Demonstramos o procedimento no Windows 10 para encorajar os leitores que o Krita funciona perfeitamente em versões mais antigas do sistema operacional. O Krita liderado pela comunidade está disponível no Linux, macOS e Windows.

Baixar Krita

Instale a extensão HEIF (gratuita)

A Microsoft desenvolveu uma extensão para os usuários que desejam visualizar as fotos do iPhone e iPad no PC com Windows. Você pode baixar, instalar e visualizar imagens clicadas em dispositivos iOS no PC. A conta da Microsoft não é necessária para baixar nenhum programa da loja oficial da MS.

1. Abra a Microsoft Store na barra de pesquisa.

2. Procure por “Extensão de imagem HEIF” na MS Store e, em seguida, pressione a tecla Enter.

3. Selecione “Extensões de imagem HEIF” dos resultados da pesquisa.

4. Clique no botão “Obter” botão.

Nós nem instalamos a extensão. No entanto, a barra de progresso do download apareceu na tela.

5. Clique no botão “Lançar” botão.

6. Abrimos a foto HEIF no visualizador padrão.

Infelizmente, a extensão HEIC parece quebrada por enquanto, e você precisa esperar que os desenvolvedores da Microsoft lancem uma atualização de patch.

Converter imagens HEIC online (gratuito)

Muitos conversores online ajudaram os usuários, e os poderosos aplicativos da web fazem maravilhas. Encontramos um conversor de imagens online há alguns anos e eles converteram centenas de fotos ao longo dos anos para mim.

Não converta fotos confidenciais online porque ninguém pode garantir a privacidade. Não queremos que suas fotos sejam mal utilizadas online. O mundo virtual é uma loucura, e os casos de fotos transformadas aumentaram nos últimos anos.

1. Vá para o Convertio.

2. Clique no botão “Escolher” botão.

3. Localize o arquivo e selecione-o.

4. Deixe o arquivo carregar e confirme o formato de conversão.

5. Clique no botão “Converter” botão.

6. Permita que o aplicativo baseado na web converta o arquivo.

7. Clique no botão “Download” botão.

8. Dê uma olhada nas propriedades da imagem convertida.

O tamanho do arquivo de imagem convertido dobrou e você pode compará-lo com a foto HEIC.

Foto original: 771 KB

JPG convertido: 1,73 MB

Não culpe o conversor online porque a Apple mudou para o formato de arquivo HEIC devido à impressionante tecnologia de compactação. A qualidade da foto sem perdas em um pacote menor.

Extensão HEIC de terceiros

Encontramos uma extensão HEIC de terceiros na Microsoft Store que funciona. Você pode visualizar as fotos do iPhone e iPad usando a extensão na máquina. No entanto, você precisa pagar pelo plano Pro para desbloquear os recursos de conversão.

1. Abra a Microsoft Store na barra de pesquisa.

2. Procure por “Visualizador de imagens HEIC, conversor” na MS Store e, em seguida, pressione a tecla Enter.

3. Selecione “Visualizador de imagens HEIC” dos resultados da pesquisa.

4. Clique no botão “Obter” botão.

5. Clique no botão “Aberto” botão.

6. Arraste e solte a foto HEIC no programa.

7. As fotos do iPhone podem ser visualizadas no Windows PC.

8. Confira o menu principal superior para as opções de conversão.

Estamos um pouco nervosos com as extensões e programas de terceiros devido ao risco à privacidade e segurança. Pedimos aos leitores que convertam apenas imagens ou fotos não sensíveis.

Conclusão

Existem alguns programas pagos que converter HEIC para JPEG no Windows. Mencionamos uma solução paga acima para empresas e negócios corporativos. Enquanto isso, recomendamos que os leitores convertam as fotos HEIC usando o Krita porque é seguro, preserva a qualidade da foto e é 100% gratuito. Deixe-nos saber qual solução você selecionou para converter as fotos do iPhone para o Windows PC.

