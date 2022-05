5 alimentos termogênicos: veja como preparar

Os alimentos termogênicos chamam a atenção porque, quando comparados com os outros, são capazes de consumir uma maior quantidade de energia para conseguirem ser digeridos pelo organismo. Como consequência disso, há a perda de peso.

Adicione esses produtos na sua alimentação para ajudar no emagrecimento e, também, se busca melhorar sua concentração e disposição física e mental. Portanto, você pode e deve consumi-los se deseja aumentar a produtividade no trabalho ou ter mais animo durante as atividades físicas.

Confira como preparar 5 alimentos termogênicos

Se você é uma dessas pessoas que deseja perder peso ou simplesmente aumentar a concentração e disposição, continue lendo esse artigo, pois apresentaremos 5 alimentos termogênicos fáceis de serem encontrados em qualquer mercado!

Como o termogênico age no organismo?

A sua atuação é muito interessante e seu foco é simples: consumir mais energia no organismo na hora da digestão, a partir das reservas de glicogênio e gordura.

O glicogênio é a forma de armazenamento de energia que vem dos carboidratos, enquanto a gordura é encontrada no tecido que envolve todo o organismo.

Ao usar essas reservas energéticas, o corpo “queima” calorias. E é por isso que muitas pessoas vão em busca desses alimentos para tentar emagrecer sem precisar fazer dietas extremas.

Mesmo já tendo a sua eficácia totalmente comprovada ao longo dos anos, o produto por si só não vai surtir o efeito esperado. Dessa forma, inclua ele em uma dieta equilibrada e a atividades físicas constantes para alcançarem todo o potencial.

Sendo assim, confira 5 alimentos termogênicos para incluir na sua rotina de alimentação saudável junto com a prática de exercícios físicos regulares e viva com muito mais saúde e bem-estar!

1. Chá verde

Alimentos com cafeína, como o chá verde, contam com diversas propriedades termogênicas que estimulam o aumento do metabolismo. Isso faz com que o corpo gaste mais energia, provocando a perda de peso.

Para que o chá verde atue de forma eficaz no organismo, o recomendado é ingerir até 4 xícaras por dia, antes ou após as refeições e até mesmo antes da prática de exercícios físicos. Isso vai garantir sua carga perfeita para fazer o metabolismo trabalhar e, assim, ajudar na eliminação de gordura e peso.

Por outro lado, para quem tem pressão alta, recomenda-se beber, no máximo, 3 xícaras de chá verde por dia.

2. Pimenta vermelha

A pimenta aumenta a temperatura corporal e acelera o metabolismo, promovendo a perda de peso. Isso acontece porque a pimenta vermelha contém uma boa quantidade de capsaicina, um composto relacionado ao sabor picante.

Consuma de 0,9g a 16g dessa pimenta por dia, pois é o recomendado. Você pode usar como tempero em carnes, massas, sopas etc.

3. Alho

O alho tem aliina e alhoeno, compostos que estimulam o sistema nervoso central, promovem uma super disposição física e mental e aceleram o metabolismo, o que ajuda bastante na queima de gordura corporal.

O ideal, é consumir todos os dias 1 dente de alho fresco, picado ou amassado. Use o alimento para temperar diversos outros pratos, como carnes e saladas.

4. Cacau

Prefira alimentos com cacau por conta das grandes quantidades de teobromina e cafeína. Assim, esses compostos aceleram o metabolismo, promovem o gasto de energia e o emagrecimento e também melhoram o foco e o humor.

Dessa forma, o recomendado é ingerir 2 colheres de sopa por dia do cacau em pó. Ele vai muito bem no café da manhã acompanhand frutas, iogurte ou leite e também na hora do lanche ou até antes de exercícios físicos.

Além do cacau em pó, chocolates amargos, que contenham no mínimo 70% de cacau na composição, também são uma opção, mas limitada a 40g por dia.

5. Óleo de coco

O óleo de coco é um ótimo exemplo de alimento termogênico, pois possui ácido graxo, que estimula o sistema nervoso. Assim, o óleo promove o aumento do metabolismo. Por isso, é uma ótima opção para melhorar a disposição física e mental, e ainda ajudar no emagrecimento.

Entretanto, da mesma forma como deve ser com a maioria dos óleos, faça uso de uma quantidade limitada. Assim, no caso do óleo de coco, só duas colheres de sopa já fornecem cerca de 100 calorias.

Portanto, fique de olho nas quantidades, pois o recomendado é que se ingira até 2 colheres de sopa desse óleo por dia, que pode ser usado em vitaminas, frutas ou em receitas de bolos, por exemplo.

Por fim, vale lembrar que você deve evitar termogênicos à noite, pois atrapalham o sono. Assim, não esqueça que, para ter todos os benefícios desses alimentos, é preciso ter uma dieta saudável e também praticar exercícios de forma regular.