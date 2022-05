Se você tem diabetes pode usar os exercícios físicos a seu favor! Eles são essenciais para lidar com a disfunção. Por isso, reunimos aqui 5 benefícios da atividade física para diabéticos.

Antes de mais nada, lembre-se que os diferentes tipos de diabentes podem originar outras doenças. Como lesões crônicas, problemas nos olhos, infecções e sintomas no coração. Entre outras situações.

Assim, as atividades físicas regulares diminuem os efeitos da diabetes, inclusive previnem contra doenças mais graves.

Portanto, é essencial pesquisar treinos recomendados por especialistas, ok? Como o exercício para capsulite adesiva ou mesmo para reduzir a resistência à insulina.

Eu sei, é desanimador ter de viver com novos hábitos; seguir dietas, injetar insulina… Mas veja isso como ferramenta na luta contra os efeitos da diabetes! Em troca de usá-las, você vive melhor. Com mais qualidade de vida e a autoestima elevada!

Descubra 5 benefícios da atividade física para diabéticos.

O que é Diabetes?

Diabetes é uma disfunção metabólica que ocorre pela falta de insulina ou pelo seu desequilíbrio no organismo.

A insulina é um hormônio responsável por regular a glicose no sangue. Além de converter as moléculas de glicose, ou seja, o açúcar, em energia. Portanto, quando o paciente apresenta o quadro diabético, deve intervir para controlar a glicose.

Tipos de Diabetes

Veja agora quais são os principais tipos de diabetes:

Diabetes Tipo 1

A condição de diabetes insulinodepentente, também chamada de diabetes tipo 1, é o tipo mais raro. Nesta disfunção, não há quantidade suficiente de insulina produzida pelo pâncreas.

Ou seja, o organismo não consegue reter o açúcar no sangue. Com isso, é necessário repor a insulina por toda a vida. Esses casos precisam do acompanhamento de um médico. E de atividades físicas específicas.

Diabetes Tipo 2

Com o título de diabetes não insulinodepententes, a condição de diabetes tipo 2 é bem mais comum. Neste cenário, o pâncreas do paciente possui boa produção de insulina. Mas, em contrapartida, o organismo a rejeita.

Sendo assim, o órgão trabalha dobrado, produzindo ainda mais insulina. A fim de regular os níveis de glicose.

A diabetes tipo 2 pode ser gerenciada com uma boa dieta alimentar. Além das atividades físicas para diabéticos.

Quais são os Benefícios da Atividade Física para Diabéticos?

Acima de tudo, a prática de atividade física em diabéticos deve ser acompanhada e monitorada por um profissional. Deve ser realizada com supervisão, capaz de verificar os indicadores de glicose e insulina no sangue.

Além disso, permite uma rotina mais tranquila de exercícios, evitando a hipoglicemia nos períodos de treino.

A atividade física mais recomendada aos diabéticos são os exercícios aeróbicos. Veja os principais benefícios da atividade física regular:

1. Promove a produção de insulina

É fundamental que pacientes com diabetes tenham maior produção de insulina. Por isso, quem faz atividade física tem mais vantagem nessa situação. Já que o hábito de se exercitar promove a produção de insulina.

E com isso, melhora as funções orgânicas, o trabalho da insulina nos tecidos e etc.

2. Reduz a gordura corporal (diabetes tipo 2)

O programa de atividades físicas para diabéticos (tipo 2) é voltado também para reduzir a gordura corporal.

Afinal de contas, a gordura concentrada ao redor dos órgãos apresenta riscos ao funcionamento orgânico. Isto é, nas funções que cada órgão desempenha. Como, por exemplo, coração, intestino, fígado e estômago.

Desse modo, a prescrição de exercícios pode ajudar. Converse com seu médico.

3. Auxilia a absorção da insulina injetável

Em pacientes que precisam de insulina injetável, o exercício físico tem o poder de auxiliar na absorção da insulina. Contudo, o indivíduo deve ter bastante cuidado. Pois a chance de gerar hipoglicemia é grande.

Aconselha-se então pedir apoio. Avaliar qual é a melhor forma de se exercitar evitando acidentes.

4. Diminui a resistência à insulina

Você sabia que a atividade física para diabéticos diminui a resistência à insulina? Pois é.

Estamos falando de quando o paciente tem dificuldade em absorver o hormônio que regula a glicose. O que por sua vez desregula o metabolismo do corpo. Ocasionando aumento de peso.

Por outro lado, ter uma vida regrada com exercícios favorece a performance da insulina.

5. Reduz a chance de disfunções crônicas

Existem diversos quadros mais agravantes que podem acometer o paciente diabético. Doenças como: distúrbios cardiovasculares, retinopatia, inflamações musculares e etc.

Com isso, quem opta por novos hábitos, como as atividades físicas, possui maior controle sobre o seu corpo. De modo que as disfunções crônicas são evitadas.

Use os 5 benefícios da atividade física para diabéticos como incentivo para você. Mude sua rotina e veja resultados reais!

Por Priscila de Almeida